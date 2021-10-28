偷拍裙底反被偷拍 白髮男涉破壞體統被捕

警方昨日表示，一名23歲女子報案稱8月31日早上在天頌苑巴士站懷疑被一名男子以手提電話偷拍裙底，元朗警區刑事調查隊第8隊接手調查，前日傍晚於天水圍拘捕一名44歲姓周男子，涉嫌破壞公眾體統，被捕男子正被扣查。

偷拍過程被人用手機拍下，女事主近日將片段上載互聯網，稱早上等巴士時經常發現一名白髮男排在身後，並持續兩個月，十分奇怪。至8月底，另一名等巴士的女子發現該白髮男偷拍，翌日埋伏並拍下男子偷拍過程，揭發事件。

片段所見，一名短裙女子在天水圍天頌苑一個巴士站排隊候車時，排在後面的一名白髮男子整理手中的一個黑色背囊，然後將背囊垂下，並踏前半步，另一女途人發現，隨即高呼「小姐、小姐，佢偷拍你裙底」，白髮男隨即拔腿轉身逃離現場。女事主形容白髮男偷拍技術「聰明」，排到她後面才會從背囊中取出偷拍工具，夾在背囊中偷拍。女事主稱當時已即時報警，又稱一開始不想打草驚蛇而未將影片放上網，她昨午未知警方已拘捕疑犯，以為事發兩個月仍未破案，故希望透過網絡力量找到疑犯下落，並提醒其他女子注意。

警天水圍另拘一男涉遊蕩罪

另外，周一凌晨零時，天水圍天富苑一名24歲夜歸女子遭陌生男子跟隨回家，男子一度在女子單位外徘徊。警方翌日在區內一公屋拘捕一名26歲男子，男子昨暫控一項遊蕩罪，今早於屯門裁判法院提堂。