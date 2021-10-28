愉景灣居民追討石油氣舊代理 重案跟進

暫42人報案 涉款2.6萬

愉景灣社區幹事周元谷昨召集居民報案，當中包括外籍人士，警方分別向報案人派表格填寫案件資料，稍後會錄口供。周表示，之前已有居民透過網上報案，據他估計，愉景灣超過一半住戶未取回按金，當中包括已遷離的居民，住戶曾循小額錢債審裁處申索、透過消委會、致函或登門欲向代理取回款項，均不得要領，若根據屋苑管理處提供的資料，截至去年5月27日，共有7500戶於新興存有按金，每戶金額由100至1000元不等，總額約500萬元。

愉景灣現時共有逾8000個單位，居民人數逾兩萬，以往由埃克森美孚供應石油氣，並由獨立承包商新興（氣體）工程有限公司代理，直至去年5月31日供氣協議屆滿，但新興退場至今仍未有向所有住戶退還服務按金。

根據周元谷辦事處收到的居民投訴紀錄統計，若以3000戶仍未獲退款及平均每戶700元推算，涉款超過200萬元。