官拒判勞教 理大生攜燃彈材料囚13月

勞教中心報告內容正面

官：可致極大殺傷力 案情嚴重

被告吳俊偉（25歲）為理大會計系學生。辯方稱，被告的勞教中心報告內容正面，冀法庭考慮判他入勞教中心。裁判官劉綺雲引述辯方求情時稱，被告父母離異，他重考公開試後入讀副學士，後升讀大學；被告2018年曾患抑鬱及有自殺念頭，2019年受社交媒體及新聞影響，參與遊行集會，他還押期間反省，稱自己愚蠢及守法意識薄弱。吳的求情信稱，他還押多月，明白失去自由滋味，保釋後反思自己及社會的變化，重新思考如何運用自己職責貢獻社會，並學習凡事要三思而後行，望法庭可輕判，給他機會孝順母親，分擔母親的經濟壓力。

劉官說，當晚旺角警署外的示威者為數不少，被告用攜帶的物品可造成極大殺傷力；雖然被告申請保釋時，指繼續還押會無法完成會計實習及如期畢業，但這並非求情理由，亦無其他減刑因素，惟考慮被告初犯，酌情扣減一個月刑期。

【案件編號：WKCC 3729/19】

（反修例風暴）