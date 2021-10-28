男子裁阻差囚7月 官：擋警追疑犯

被告曾荣標（40歲）早前自辯稱，他當日在港鐵太子站外、旺角警署附近的後巷湊熱鬧，突然有人撞向他，他並不知對方是警員。陳慧敏裁決時稱，網上片段顯示涉事軍裝警員往後巷追截疑犯，途人紛紛讓路，惟被告移動身體以阻擋警員，批評被告的供辭不盡不實，「顯然是大話」。對於警員作供時，談及身體被碰撞的方向與片段不符，陳官認為分歧微不足道，裁定被告故意阻撓警員。

官指8．31「特別日子」 被告10．31黃口罩黑衫「有備而來」

辯方求情指，本案在千鈞一髮之間發生，事件只導致警員的警棍套受損，沒令警員受傷，反映被告無預謀犯案。陳官則表示，案發地點涉及風險較高，加上被告身穿寫有「寧鳴而死，不默而生」的黑色上衣，明顯有備而來，計劃參與示威；陳官強調，本案涉及肢體碰撞，被告阻撓警員或會挑起群眾情緒，增加暴力衝突風險，故判囚7個月。

【案件編號：WKCC1796/21】

（反修例風暴）