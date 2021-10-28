元旦遊行 5人管有罪成 官裁兩人藏索帶罪脫 「對警證物處理疑慮揮之不去」

被告依次為地盤工關偉洛（現年32歲，下同）、無業李輿鑫（40歲）、學生劉子睿（21歲）、15歲學生、髮型師梁敏（25歲）、閉路電視技術員任詠賢（26歲）及女學生張旭敏（23歲）。

首5名被告各控「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」，關及李分別被指同日在崇光百貨外管有一個銀色扳手或34條索帶；劉被指在軒尼詩道管有300條索帶；12歲男生被指管有一把槌子；梁被指管有一把鉗及一串六角鎖匙。任涉管有兩部無線電通訊機及一支雷射筆，早前承認一項無牌管有無線電通訊器具，否認「在公眾地方管有攻擊性武器」；張涉於軒尼詩道管有噴漆，被控「管有物品意圖破壞或損壞財產」罪。7人另曾被控在崇光百貨一帶參與非法集結，早前被裁定表證不成立。

裁判官鄧少雄裁決時稱，次被告李輿鑫因工作關係負責維修，或需管有索帶；第三被告劉子睿管有300條索帶雖不合理地多，但對警方證物處理「有揮之不去的疑慮」，故裁定二人罪脫。

其餘5名被告均被裁定罪成。就首被告關偉洛，鄧官指他離職後未交還扳手是不合理，且其背包同時檢獲鹽水、哨子等物品，反映他早有圖謀，考慮當時社會背景，認為他有意圖使用扳手作非法用途；對於案中15歲男生供稱，其背包的槌是某天由物資站人員送贈並放在背包內，鄧官認為其說法奇怪，指槌子有相當重量及體積，他執拾背包時必會看到，故拒接納其證供。

女生稱手套鎅刀擬還工作室

官：必知遊行攜帶惹官非風險

女學生張旭敏曾供稱當日帶上手套、鎅刀等，打算遊行後到港島的工作室歸還上述物品，但鄧官指，張有多次遊行經驗，必然知道遊行攜帶上述物品會造成不便和增加惹官非風險，且該些物品似乎不曾使用，故裁定她罪成。

【案件編號：ESCC387/21】

（反修例風暴）