9歲血癌童急求骨髓 體弱化療未見效 醫生冀兩周內移植

8月高燒近兩周 驗血揭患癌

沈母的親友黃太昨表示，Charlotte一向無大病，但8月底突持續發高燒近兩周，其後前往驗血，當時結果顯示癌細胞指數極高，需馬上安排入兒童醫院，但第一次化療後，癌細胞指數無明顯下降；據醫生說法，化療不可做得太密，加上Charlotte身體太弱，擔心有任何感染，病情反覆的機率很高，建議找合適骨髓移植。

親友：女童母24小時守候 免出入病房增感染風險

黃太形容，沈母是「超級好媽媽」，自女兒出生後，9年間不敢約朋友晚飯，珍惜放工後回家陪女兒做功課和聊天的每一刻，得知女兒患病頓感晴天霹靂。黃太稱，為免出入病房令Charlotte受感染，沈母正24小時守候在病房，並將電話交託給她。黃太稱，Charlotte平時喜歡跳舞及唱歌，在學校亦有很多朋友，化療令她甩頭髮、身體非常虛弱，雖然她很想回校見同學、回家見飼養的貓，但亦乖巧地配合醫療程序。

捐周邊血幹細胞毋須全身麻醉

抽血250毫升即日出院

黃太前日在社交網站發文講述Charlotte的情况後，收到近百個短訊查詢，她說對公眾的感激難以言喻，但當中不少人誤以為周邊血幹細胞捐贈需全身麻醉或住院。根據紅字十會資料，有別於傳統的骨髓捐贈，周邊血幹細胞捐贈的過程與一般捐血相似，但在捐贈前3天需接受白血球生長激素注射，捐贈過程約需3至4小時，在手臂抽出約250毫升的周邊血液，捐贈者即日可出院回家休息，一般一至兩天內可回復正常。

黃太引述沈母稱，知道不可直接指明捐贈對象，但亦希望能夠透過其呼籲，協助其他有需要的小朋友。

中大醫學院兒科學系教授李志光指出，急性骨髓性白血病發病前或全無先兆，經治療後存活率約五至六成，部分患者初期化療效果不理想，便需骨髓移植，兄弟姊妹有四分之一機會與患者的白血球組織型完全脗合，如兄弟姊妹或捐贈者資料庫未有合適捐贈者，或情况非常緊急，近年亦可利用父母的半相合骨髓移植，移植後可用藥物抑制免疫反應。