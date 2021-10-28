涉迷姦保險經紀 男自辯稱拍片證性交清醒

被告林劍峰，否認於2018年8月29日在長沙灣東寧大廈一單位強姦女子X。被告稱案發時任職銷售員，2015年與X首次接觸，X透過微信「附近的人」定位功能找到被告和傳信息。他指X「問我有無興趣搵援交」，提及價錢為3500元。

2018年7月，被告父母欲買醫療保險，他見X在微信發布保險資料，遂向她查詢。二人於7月28日先後在餐廳及被告住所傾談保險。案發當天，X午飯後再提出到被告住所傾保險，她表現憔悴，兩人在房內談及感情私事。被告提供水予X飲，以及應X要求購買啤酒，X先後自行開了兩罐啤酒飲。

指事主為簽保「做咩都得」

被告憶述，兩人提到有客戶為上牀而買保單，X認為是「各取所需」及「有方法令佢哋簽」，被告聞言感愕然。X繼而游說被告「不如你簽年金基金，我聽晒你話做咩都得」，但被告指金額甚大，需要考慮。其後X在牀上主動觸摸他的手，兩人親吻並性交。

被告指與X性交時，擔心對方設局及遭威脅，於是放置手機於牆架偷拍他們的對話，證明X清醒。當時被告問X「同你簽年金，仲有無下次」，X答沒有，並撒嬌稱被告不簽保單是欺負她。

稱拒買基金後 事主報警

被告稱X回家後向他報平安，事後又追問他會否買年金和基金，被告指暫時不會，X則說不用解釋及會報警。被告指X不曾失去意識及「斷片」，也沒表示不願意，「佢肯定知做緊咩事」。他又強調水和啤酒都沒添加東西。

【案件編號：HCCC170/20】