海園去年入場人次較疫前跌75% 蝕逾11億

根據業績報告，2020/21財政年度入場人次為140萬，較2019/20年度的220萬跌36%；若比較疫前2018/19年度的570萬人次，更大跌75%。收入方面，2020/21年度錄得3.936億元，扣除政府資助前的經營虧損淨額，則為11.116億元；對比2019/20年度的7.171億元跌45%，若對比疫前2018/19年度的17.349億元，更大減77%。

開放日子相當前年四成

海洋公園解釋，2020/21財政年度繼續面對疫情帶來的嚴峻挑戰，為遵從政府的防疫指示，公園去年7月1日至今年2月17日暫停開放共146天，相當於對上一個年度的四成時間，其間完全失去來自訪客的收入來源，即使今年2月18日重新開放，公園客容量大幅受限，接待對象亦以本地客為主。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，面對持續艱難的營運環境，公園試行新概念和發揮公園獨特地形的潛力，為訪客帶來全新體驗，成功吸納不少新客。