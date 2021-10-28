青年涉攜汽油彈 稱警長自編自導設局

同月有警長涉妨礙司法被捕

被告林偉豪被控於去年4月13日，在葵芳邨葵正樓外的公眾地方，連同另一人管有兩支疑似汽油彈。資料顯示，警方在同月20日披露，一名38歲葵涌警署特遣隊男警長涉妨礙司法公正被捕。

庭上播放被告被捕翌日凌晨與警方會面的錄影片段，被告稱獲朋友介紹一份運送貴價酒工作，報酬5000元，並將其聯絡方式交予一男子。案發當晚7時許，該男子由柴灣接載被告到尖沙嘴及旺角等地，要求他獨自下車買毛巾。被告指該男子在行車時不斷講電話，談及「一陣間到，要搞一陣先」，惟不知通話對象是誰。

被告續稱，該男子駕車至葵芳邨近葵涌警署一帶後停車，戴手套在車尾箱「做咗啲嘢」，歷時近20分鐘，其後要求被告將裝有「紅酒」的手提袋，放到葵芳邨內一張石枱上。被告稱他未曾見過要運送的酒，但聽到玻璃碰撞聲響，不覺有異，他下車過馬路後，便不見該男子身影，他放下手提袋折返時被警員截查。

拘捕被告的警員許毅偉（音譯）供稱，警方情報指有人會在葵芳邨葵正樓外花槽收起汽油彈，待無人注意時，擲汽油彈襲擊葵涌警署。案發日下午約3時，警長5905訓示警員留意汽油彈襲擊，並與證人及另一女警到葵芳邨巡邏。

控方證人認警長離開逾句鐘 拘捕被告時突現身

近9時，許發現被告將手提袋放在葵正樓附近一石枱上，並急步離開，遂截停搜查。許憶述從手提袋袋口聞到一陣濃烈氣味，打開發現兩支疑似汽油彈，問及被告為何在該處出現時，他支吾以對。

另外，許同意辯方所指，警長一度離開一個多小時，未與隊員交代去向，惟在他截停被告時，警長突然出現。被告昨獲准保釋，案件將於今日續審。

【案件編號：WKCC827/2020】