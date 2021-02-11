機管局擬發債500億 50億公開發售

機管局稱疫下世界各地實施旅遊限制，阻礙旅遊業及航空業復蘇，業界普遍預計客運量要3至4年才逐步回復至疫前水平，因此主要受交通量主導的機管局營運盈餘及機場建設費，可為三跑道系統提供的實際資金存在很多不確定。

機管局稱把握現時低息環境，計劃於未來12個月進一步集資，包括發行最多40億美元的長期美元機構債券，並擬以綠色債券或可持續發展債券方式發行。

疫下盈餘減 未滿足三跑開支

另因受疫情影響延期，原訂去年2月發行的港元零售債，機管局將視乎市况考慮明年發行50億港元定息零售債券，以配合疫情消退後機場客運復蘇，並讓市民參與三跑道項目投資。機管局續稱，若環球機構債券市場情况不理想，或有需要發行多150億港元的港元機構債券，滿足融資需求。

機管局表示，截至今年9月批出約958億元的主要建造工程合約，維持在預算之內，並維持於預算的1415億港元內完成三跑道系統項目。

機管局續稱，第三跑道路面鋪設工程今年較早前完成。T2客運廊方面，機管局稱主要分判商大部分已就位；而新機場中央控制中心今年第二季大致完成樓宇結構工程，機管局目標是明年達至新機場中央控制中心與第三跑道一同投入運作。