消防隊長憶許志傑失蹤 遺孀抽泣 消防喉失靈後撤 下屬不知所終

明報記者

邱曉生原駐守順利消防局，起火第三日（2016年6月23日）臨時接替觀塘消防局的泵車主管工作，傍晚近6時半伙拍消防隊目許志傑、消防員袁耀強及徐建文進入3樓迷你倉。進入火場之前，邱稱與3名下屬一同接受入口指揮官檢查，確保氣樽存量超過240巴（bar），符合消防處要求。按照時任高級消防區長盧錦榮的指示，4人在火場的任務是爆破倉門和救火。

邱曉生稱，他們一行四人中，許志傑在火場走在最前，袁耀強及徐建文緊隨其後，邱本人則負責殿後。由於火場的熱力愈來愈高，邱多次問下屬「覺唔覺得太熱」，獲回應「無問題、OK」。 四人走到十字路口時，徐以萬能斧爆破迷你倉不果，改由許負責爆破，旁人射水降溫，其間有熱力從倉庫湧出，爆開兩個倉庫都不見有明火。

氣樽存量低 對講機求助不果

不久，邱曉生表示消防喉突然失去水壓、無法射水，遂指示下屬後退休息，經檢查發現許志傑剩餘的氣樽存量最低，僅有110巴，他隨即以對講機要求派人接更，可惜不獲回應。及後，他發現來自青山灣消防局的同袍前來接更，便向對方交代工作進度，其後轉身發現3名下屬不知所終，現場能見度「低至自己雙手都看不到」。他反覆大叫「觀塘泵走啦」、「觀塘泵隊目」，又以對講機呼叫下屬，卻無人回答。

頂更上司曾堅持「一齊走」 難耐高溫半昏迷爬出火場

邱自言意識模糊、體力不支，後來他找回其中兩名走失的下屬，但仍有一人失蹤，「我堅持要搵同事，要一齊走」，但他難耐火場高溫，陷入半昏迷狀態，最後以爬行方式撤出火場。他透露，當日恢復意識後才知道許志傑被抬走送院，由於他是「頂更」接替工作，迷你倉大火之前不認識3名下屬。研訊今天繼續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）