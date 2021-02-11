選民登記冊明發表 447萬人投20席

選舉事務處發言人表示，地方選區及功能界別的正式選民登記冊，較臨時選民登記冊分別淨增加約5500名及300名選民，主要涉及被納入取消登記名單的人士有適時回應提示信，以恢復其選民身分，以及在向選舉事務處補交所需資料，取得審裁官的批准，獲納入正式選民登記冊。

重劃10選區 新界西南最多選民

立法會選舉12月19日舉行，在正式選民登記冊上的已登記選民可以參與投票。修改選舉制度後，地區直選由五大選區共35席，重劃成10個選區共20席。選舉事務處已按選民的登記住址重新編配其所屬的地方選區；選舉事務處在編製正式選民登記冊時，更新了約70.5萬個地方選區選民的紀錄。

在正式選民登記冊上，有8個選區都多於40萬名選民，以新界西南的選民人數最多，選區範圍包括葵青區及荃灣區，有約51萬名選民；其次為新界東北，有47.8萬人，包括大埔區及沙田區西部。選民最少的選區為香港島西，只有約37.4萬人，範圍包括中西區、南區及離島區。由油尖旺區及深水埗區組成的九龍西區，亦只有38.1萬名選民。