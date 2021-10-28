會期總結 李慧琼稱建制派「有辱無榮」

隨着民主派議員去年總辭，昨只有建制派就告別議案發言，唯一非建制派議員陳沛然沒有發言，亦無出席會後的大合照。

施政失誤 建制被怪責

李慧琼發言表示，建制派在關鍵議題以支持政府為前提，「但在政策醞釀和制定的過程中，除了諮詢，我們並無參與」，稱市民卻認為建制派需為施政失誤負責。她強調民建聯不是執政黨，即使成員獲委任為官員，亦須按特首方針執行政策，而非按政黨的政治理念工作。李慧琼續稱，「建制陣營在爭取民心的工程上，存在不少困難，可說是『有辱無榮』」，盼行政機關與政黨可建立「有辱有榮」的執政聯盟，令議員權責兼備，而非「有事鍾無艷，無事夏迎春」。

廖長江：反對派離任回復理性

建制派「班長」廖長江稱，議會中反對派中較溫和的議員愈來愈激進，形容被激進勢力「牽着鼻子走」，令人唏噓，但他樂見建制派團結一致守護特區，認為反對派離任令立法會回復理性辯論及效率。

鍾國斌重提以往議會衝突、民主派議員在議會「拉布」，他稱官員以往受到很多侮辱，「正如（李家超）司長所指『仲難聽過粗口』的言語」， 他希望日後情况會得到改善。鍾國斌稱建制派向政府提出建議，旨在改善政府施政、堵塞現有漏洞，盼政府能多接受建議。

梁君彥：完成審議法案 08年來首見

昨日立法會大會召開約8小時，至傍晚約7時，告別議案在議員舉手贊成下通過，議員拍案表示支持。立法會主席梁君彥最後發言，表示過去5年歷盡驚濤駭浪，但訂立《港區國安法》、多次修訂《議事規則》後，議會回歸理性並擺脫內耗，議會昨已完成審議本屆所有法案，毋須審議至會期結束前的最後一刻，「這是我們自2008年以來首次在立法會會期中止，沒有因為有法案未及處理而失效」。

國務院港澳辦主任夏寶龍早前提出對治港者的5項要求，包括擔當立場堅定的愛國者、善於解決香港矛盾等，梁君彥昨稱，目前議員身上都帶有這些特質，相信將來選出的議員亦然。