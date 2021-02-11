電檢修例通過 建制斥《十年》煽亂 田啟文促釐清不利國安情節 「有無人話睇完戲犯法？」

議員再促規管串流平台

立法會昨審議條例草案，僅5名議員發言共約45分鐘，前後約1小時已完成恢復二讀及三讀，而議員關注條例無法規管串流平台，構成漏洞。商務及經濟發展局長邱騰華稱，今次修例清楚訂明法例要求，有助電影業有所依從，不會誤闖「紅線」，而今次修例只適用於符合上映定義的影片，是否延伸至互聯網，需小心研究，如加入網絡規管，將超越修例原意及範圍，亦涉及其他政策、科技、執法等考慮，要更長時間研究。

陸頌雄稱斯諾登片美也不放行兩相關電影曾在美上映

梁美芬指她當年在戲院看電影《十年》時已「嚇一跳」，認為該電影仇恨自己國家、仇視普通話，將絕食、自焚浪漫化，販賣恐中、仇中情緒，以及煽動港獨，當年青年新政在「18區開花」以《十年》宣傳政治理念，政府坐視不理，「（當年）3至5歲人擔櫈，幾百人在廣場觀看，為何有11、12歲參加2019年騷亂，其實有來由」，她促政府監管《十年》這類電影不會再在香港市場出現。

周冠威：可海外發行網上發布

工聯會議員陸頌雄則指2015年上映「以年份做戲名」的電影，「明顯配合攬炒派醜化香港，以危言聳聽的策略拍電影」，繼而令人在2019年做出非理性、違法、暴力行為。陸指修例無損創作自由，因電影題材多，反而煽動式電影靠炒作政治受人追捧，變相令「劣幣驅逐良幣」，又指美國荷李活電影亦有底線，「斯諾登竊聽門爆美國長期竊聽通話，若拍成電影，我相信都過唔到關」。翻查資料，講述斯諾登故事的電影《第四公民》（Citizenfour）和《斯諾登風暴》（Snowden），分別於2014年及2016年在美國上映。

《十年》導演之一周冠威表示，條例無具體講明哪些內容屬於危害國家安全，但為了堅持創作自由，他不會理會這條例，亦希望條例不會令電影人喪失生命力，反而迸發出一些可能性。他認為在海外發行、在網上發布影片，這些渠道均可選擇、考慮。田啟文則稱業界見步行步，因為無實際例子，難釋除疑慮，但同時認為「無得自己嚇自己」。

學者：紅線模糊掀寒蟬效應

浸大電影學院副教授吳國坤料短期內不會有批評政府、警察的電影，題材娛樂至上，但電影向來具批判性，可令社會進步，現時「紅線」模糊，一定有寒蟬效應，無法藉電影記錄某些事件，令公眾少了反省機會。

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