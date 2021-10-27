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2021年10月27日星期三
港聞二
林鄭指結束專政顛覆 撤支聯公司註冊 蔡耀昌：未待裁決綱領是否違法 做法不合理
前年9‧15遊行 陳皓桓認罪：敢做敢認 身負5集結案囚22月
控方擬呈「暴力事件表」 官質疑案情從未提及
金屬柱墜前方 鄧竟成子：發夢都記得
六旬漢涉煽惑傷警 稱警曾說「唔使律師」
泛民缺席 法案平均審2.5小時通過 本屆會期首年平均審8小時 建制派：以往過長不正常
本年度通過47法案 僅1/3記名投票
過往泛民經常點人數 上周審租管 一度僅7議員在席
財委批3278億撥款 工程佔2276億破紀錄
拒評夏寶龍晤政界傳聞 林鄭：立選受關注 避選委選舉覆轍
優才小學前校長涉盜1000萬公款被捕
尖沙嘴消防局地盤復工 政府改沉降指標
起火首日無入口指揮站 總指揮認「唔理想」
產婦羊水栓塞亡 專家：優先補充失血合理 追究「欠公允」
男子涉迷姦保險經紀 專家：唑吡坦可致斷片
綿羊仔捲田螺車底 鐵騎士輪下亡 死者為工聯會鐘表工會主席 遺3子女
拖頭撞箭嘴車 司機半身掛車外
突遭解僱私人物品棄地 地盤工瑪麗外堵路
屯門男生墮斃臥簷篷
光城者兩被告保釋被拒 禁披露身分
調查：1532無家者 13%宿賓館 學者倡撥部分社會房屋應對
團體：非一時三刻學懂智能手機掃安心
大律師會代表：法援指派資淺律師 或致司法覆核不公
大灣區GBA專題：與穗同城化 佛山製造之鄉
尊子漫畫
【Emily】「華記」搞聯盟反林鄭連任 被問驚唔驚違國安法 稱唔撐就違法唔合理
【Emily】話財委會「苦盡甘來」 陳健波：無諗過咁順利
【Emily】張炳良新書講香港 由70年代寫起
【Emily】重掌元朗區會 沈豪傑：撥亂反正
【Emily】侯強陪睇滅鼠 羅庭德：本席倍感欣慰
【Emily】明年88周年 廠商會：可搵英超球隊嚟對壘
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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