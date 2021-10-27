大律師會代表：法援指派資淺律師 或致司法覆核不公

大律師會原則上歡迎

政府上周完成檢討法援制度，提出三大改革方向，包括刑事案由法援署長指派律師；下調每名律師和大律師可接辦的民事法援案件限額；與司法覆核有關的法援案件設新限額，律師每年限接5宗，大律師限接3宗。

林鄭：相信沒有人會反對改革

李家超：年底前執行

特首林鄭月娥昨表示，她提出由政務司長檢視法援制度，目的是為防止一小撮律師壟斷法援個案，亦可改善個案管理及整體法援制度，相信沒有人會反對，形容建議是「明智、務實和平衡」。政務司長李家超昨在網誌撰文稱，政府會盡快落實措施，年底前全面執行。

立法會司法及法律事務委員會昨討論有關建議。大律師公會主席夏博義表示原則上歡迎建議，令大律師更公平分配法援工作，以及提高程序透明度。大律師公會名譽秘書馬嘉駿認為，在司法覆核案件方面，答辯人很多時是政府一方，律政司可外聘大律師答辯，擔心由法援署委派的大律師資歷，相對律政司外聘大律師會有落差，可能影響法援申請人利益，構成不公平，憂慮影響法官接收到論據的質素，繼而影響判決。

律師會前會長熊運信表示，本港法援制度比許多先進國家好，但就刑事案而言，法援報酬需更具吸引力才能吸納新律師參與。