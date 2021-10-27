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港聞二

調查：1532無家者 13%宿賓館 學者倡撥部分社會房屋應對

【明報專訊】新冠疫情下的防疫措施趕絕凌晨時分的「麥難民」，有團體最新統計全港有1532名無家者，較兩年前社署同類數據增18.1%。近七成受訪的無家者現時無工作，當中兩成半表示因疫情影響而失業。中大尤努斯社會事業中心主任黃洪稱，若港府未能推出相應措施，露宿者將再升，促在社會房屋計劃撥出部分單位予無家者。

中位數58歲 女性佔16%

「全港無家者人口統計調查2021」於今年7月9日晚上7時至翌日凌晨3時，由逾300名學生及6間服務機構的義工，數算出全港有1532名無家者，當中約六成半屬露宿者，而暫居宿舍和賓館的前露宿者分別佔22.3%和13.5%。調查蒐集到711份問卷可供分析，結果顯示西龍九的無家者最多，整體年齡中位數為58歲，女性比率由2015年的7.5%，升至現時16.1%。

受訪無家者露宿時間中位數為18個月，逾半露宿兩年以下，而半數受訪者屬首次露宿，調查團隊認為這反映在疫情下，過去兩年出現大量新加入露宿行列的無家者。42.6%受訪無家者曾居內地，因疫情未能往返兩地。

學者：若不推措施 露宿者或再增

近七成受訪無家者現時無工作，當中兩成半稱因疫情影響而失業，失業前或現時最多是從事飲食、快餐業、送外賣，佔總數兩成。阿仇（化名）從事餐飲業，曾因失業三度流落街頭，他去年曾找到一份長工，因疫情衝擊餐飲業而再度失業，獲介紹參加過渡房屋賓館計劃後暫時不用露宿街頭。

對比2015年推算無家者人數為1614，黃洪解釋今年深晚及凌晨時間無法點算「麥難民」，且只計算早前屬露宿者的現居宿舍者。他說2015年數算露宿者有780人，今年則有983人，顯示露宿街頭人數增加。他說疫情下不少人失業，部分露宿街頭，若港府未能推出相應措施，現暫居賓館或宿舍的人會再次露宿。

四成受訪無家者負病

調查又顯示，有四成受訪無家者有長期病患，一成半傷殘，約三成有抑鬱徵狀，兩成半出現焦慮徵狀。

社署回覆稱，截至9月底，經社署資助的非政府機構所營辦的3隊露宿者綜合服務隊及相關服務單位曾接觸1487名露宿者，2019及2020同期分別有1322人及1491人。

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