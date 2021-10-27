突遭解僱私人物品棄地 地盤工瑪麗外堵路

現場為瑪麗醫院第一期重建計劃工程項目地盤，屬政府建築署項目。昨早8時45分，逾100名釘板工人返回現場開工，發現個人物品攤在地下，才知自己被解僱。數十名工人情緒激動，戴上地盤頭盔，用膠欄杆及雜物堵塞薄扶林道來回行車線，令該處交通嚴重擠塞，有巴士及小巴乘客下車徒步離開。警方接報到場勸喻工人，道路約9時半陸續解封。警方稱事件列勞資糾紛，無人被捕。

工會：大判二判解除合作未及通知

建造業總工會派員到場，協助大判、二判及工人代表談判。建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑表示，大判前日突與二判解除合作，二判未能及時通知工人，工友發現自己的私人物品及「搵食架生」被大判工人從儲物櫃中扔出，深感被侮辱才發起堵路行動。他稱經談判後，大判及二判就處理手法不妥向工人道歉，二判亦願賠償工人每人500元財物損失費，並向每人補回半日薪金，工友同意和解。他估計事件涉約120名工人，工人將在月尾結糧時取得今個月薪金，連同賠償金及半日薪金，料涉款約二三百萬元。

工人獲賠和解 建築署：不涉欠薪

勞工處表示關注事件，曾到場調停。建築署稱得悉事件後已即時跟進，據署方了解，承建商近日正與其下分判商解約，涉及約100名工人，事件不涉及工人欠薪，會繼續密切監察承建商與分判商就合約事宜及發放工資的情况。瑪麗醫院稱其間救護車運送及醫院臨牀服務未受影響。