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綿羊仔捲田螺車底 鐵騎士輪下亡 死者為工聯會鐘表工會主席 遺3子女

【明報專訊】一輛「綿羊仔」電單車昨在荔枝角大橋被田螺車撞倒，再捲入田螺車底，卡在兩車輪之間，鐵騎士當場死亡，警方拘捕田螺車司機。死者為工聯會港九鐘表業職工會主席鄧偉雄，遺下3名子女。

昨午2時許，66歲鄧偉雄駕駛綿羊仔，沿葵涌道往荃灣方向，駛至美孚新邨對開時，被一輛田螺車撞倒，連人帶車捲入車底，當場倒地昏迷，其綿羊仔被卡於田螺車右邊兩車輪之間，被拖行30米才停下。救援人員接報到場，證實鄧當場死亡。警員用帳篷遮蓋鐵騎士遺體，封鎖路面調查。

田螺車司機涉危駕被捕

涉事電單車卡於田螺車兩個車輪之間，扭曲變形，路面遺下電單車被拖行的痕迹，電單車倒後鏡零件碎片散落地上，後輪飛脫。36歲陳姓田螺車司機涉危險駕駛引致他人死亡被捕。西九龍總區交通部特別調查隊正調查案件。

工聯會服務業總工會證實，死者為港九鐘表業職工會主席鄧偉雄，對其離世表沉痛及惋惜。據了解，鄧在大窩口邨富民樓地下開設「恒興鐘表服務中心」，育有兩子一女，長子已成年，次女讀大學，孻子年僅7歲。

綿羊仔友人所贈 少駕駛

死者胞弟及長子昨晚返回店舖，在店外擺放啤酒及茶致祭。其胞弟稱，該店為父親1953年開設，鄧其後子承父業並搬至現址。有街坊形容鄧為人友善、健談，在店門外的雪櫃長期擺放啤酒招呼街坊，又會開班教人修理鐘表。有街坊說，涉事綿羊仔為鄧的友人一年多前送給他，平日並非經常駕駛，偶然會駕駛到深水埗取貨。

工聯會立法會議員陸頌雄表示愕然及傷感，不久前才在工會活動與鄧見面，嘆人生無常。他憶述鄧為人較低調，默默為同行服務，「好無私為業界付出、謀福利。」他稱工聯會已即時派員慰問家屬，並會按慣例向死者家屬捐出20萬元，未來將發起籌款，助家屬渡過難關。

相關字詞﹕貨櫃車 電單車 奪命車禍

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