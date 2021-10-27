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港聞二

男子涉迷姦保險經紀 專家：唑吡坦可致斷片

【明報專訊】聲稱有意投保的37歲男子涉在家中，與29歲女保險經紀傾談保險時提供啤酒，並趁對方酒後神志不清強姦她，事後經紀體內驗出安眠藥唑吡坦，案件昨於高等法院續審。專家證人供稱同意唑吡坦副作用包括短暫失憶，可謂「斷片」，亦可使人紊亂和答非所問。

30分鐘迅速入睡 可致答非所問

被告林劍峰否認於2018年8月29日，在長沙灣東寧大廈一單位強姦女子X。控方傳召中大醫學院精神科學系教授、精神科專科醫生鄧偉光作供，他表示唑吡坦（Zolpidem）不難在坊間藥房購買，通常服用30分鐘內可使人迅速入睡，而口服片劑是循序漸進發揮藥效。

鄧偉光續稱，唑吡坦副作用包括暈眩、惡心、步伐不穩等，與X證供相符。X之前供稱她酒後一度失去意識，鄧同意唑吡坦可致短暫失憶，有病人忘記曾致電或傳送訊息予他人，甚至食過杯麵。

被告與X在牀上裸體片段中，X曾問被告她的男友會否參與這遊戲。控方問及鄧，唑吡坦會否令人對答離題，鄧稱病人可出現答非所問的情况，感乏力、紊亂、激動及神志不清等。

鄧指出，唑吡坦可溶於水和啤酒，並不影響藥效，雖然沒證據顯示唑吡坦和酒精有相互作用，但事主可有醉意的同時受藥物影響。控方指出案發24小時後，X的血液驗出0.03毫克唑吡坦，鄧表示事主早前體內唑吡坦含量應較多。控方舉證完畢，聆訊今續。

【案件編號：HCCC 170/20】

相關字詞﹕高等法院 迷姦 保險經紀 強姦

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