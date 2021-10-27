產婦羊水栓塞亡 專家：優先補充失血合理 追究「欠公允」

產科名譽教授：自問難即時判斷

事主生前被診斷為產後大量出血，家屬質疑，院方未能及早診斷出羊水栓塞。死因庭延聘的專家證人、港大及中大醫學院婦產科名譽臨牀教授梁永昌估計，事主排出胎盤後約半小時出現羊水栓塞，惟本港沒有特定測試可以證實羊水栓塞，往往要在患者身故後解剖斷症，他自問作為「average（平均水準）嘅醫生」，未必能在當刻斷症，認為當時院方只能「見招拆招」，首先處理失血。他又引述自己在2013年參與的研究補充，本港產婦出現事主的嚴重出血及瀰漫性血管內凝血病徵，機率分別為0.76%及16%，據外國文獻羊水栓塞機率為10萬分之1至12，故院方先考慮機率較高的病因，做法合理。

庭上早前傳召兩名專家證人，均稱院方應能及早診斷羊水栓塞。梁永昌稱，該看法理論上正確，亦認同過度輸血加重事主心臟負荷，但事主流血不止，打強心針可能致出血更甚，強調從結果追究過去的診斷，總會發現缺失。

未待報告處理凝血 「等得嚟蚊瞓」

事主亦曾接受凝血測試，化驗所判斷樣本活化，院方未能在她做子宮切除手術前重新驗血。梁永昌相信醫生曾推斷事主有凝血問題，否則不會為她輸凝血因子，若要待驗血報告再作治療，「等得嚟蚊都瞓」，認同院方決定先進行手術為事主止血。死因研訊所有證人作供完畢，今將進入結案陳辭。

【案件編號：CCDI 710/16】