起火首日無入口指揮站 總指揮認「唔理想」

翁錦雄為起火首日（2016年6月21日）中午至晚上的行動總指揮，張耀升當晚遇事。張耀升家屬一方關注，當日有消防員感覺炙熱難耐，在火場逗留一分鐘後便撤離。翁錦雄表示對事件不知情，但稱如果下屬發現火場不適宜工作，應該盡快通知他。對於擅長坍塌搜救工作的張耀升被派往火場救火，翁錦雄強調任何消防員都能勝任救火任務，他是「憑經驗、憑專業」作出判斷。

退休高層：不評未啟Mayday原因

張耀升家屬一方提及，早前證供顯示有消防員不太傾向用對講機對話。翁錦雄否認消防處內部存在不用對講機的文化，強調面對面溝通同樣有效。

庭上透露，張耀升在火場失蹤後，Mayday程序一直未有正式啟動；直至張耀升被抬上救護車，消防控制中心才正式啟動Mayday。時任助理處長李亮明被問及此事，表示不願評論同僚忘記啟動Mayday的原因，但稱從事消防工作36年都未曾啟動Mayday。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）