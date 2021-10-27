拒評夏寶龍晤政界傳聞 林鄭：立選受關注 避選委選舉覆轍

林鄭月娥昨晨出席行政會議前見記者，提到新一屆立法會選舉提名期本周六開始，稱這是中央修改選舉制度後第二場選舉，亦是涉及選民人數最多的選舉。她稱選舉要做到公平、公正、誠實和廉潔，但9月選委會選舉，「真的出現了不少問題，甚至可以說在每個環節都有些失效」，選管會已提交調查報告，及提出改善方案，「我會責成選管會切實執行這些改善工作」。她又要求政制及內地事務局，全面配合選管會的工作，包括在選取票站或其他方面的安排。

拒評國際特赦撤離 民調64%反對林鄭連任

國際特赦組織宣布，本年底前關閉香港的兩個辦事處，指《港區國安法》下「國家安全」定義含糊，人權組織亦不能免於被政府報復的恐懼。林太被問及時拒評個別組織撤離事件，指《基本法》保障市民言論自由，市民不應憂慮，但「如果有個人或組織，利用香港散播的信息，或從事危害國家安全的活動，他們當然需要憂慮」。

林太昨日引述今年6月的數據，指在香港設立辦事處或總部的內地和海外公司數目超過9000間，證明國安法沒有阻止或阻嚇商界合法活動。

另外，香港民意研究所於10月下旬訪問1000名居民，林鄭月娥最新評分為37分，較月初跌1.3分。林太會否爭取連任惹關注，民調顯示，64%反對林太出任特首，支持她的有22%，支持率淨值為負42個百分點，較月初跌7個百分點。