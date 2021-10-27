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拒評夏寶龍晤政界傳聞 林鄭：立選受關注 避選委選舉覆轍

【明報專訊】有報道指港澳辦主任夏寶龍近日南下深圳會晤政界，為立法會選舉部署，特首林鄭月娥稱不評論「傳聞」，但說中央當然關心今次選舉，因這是中央修改選舉制度後的大型選舉，「關心在落實這套完善選舉制度過程中，是否不會出現問題」。她又說今次立法會選舉非常重要，9月的選委會選舉點票過程出問題，她會責成選管會切實執行改善工作，確保12月19日的立法會選舉不會再出現同類情况。

林鄭月娥昨晨出席行政會議前見記者，提到新一屆立法會選舉提名期本周六開始，稱這是中央修改選舉制度後第二場選舉，亦是涉及選民人數最多的選舉。她稱選舉要做到公平、公正、誠實和廉潔，但9月選委會選舉，「真的出現了不少問題，甚至可以說在每個環節都有些失效」，選管會已提交調查報告，及提出改善方案，「我會責成選管會切實執行這些改善工作」。她又要求政制及內地事務局，全面配合選管會的工作，包括在選取票站或其他方面的安排。

拒評國際特赦撤離 民調64%反對林鄭連任

國際特赦組織宣布，本年底前關閉香港的兩個辦事處，指《港區國安法》下「國家安全」定義含糊，人權組織亦不能免於被政府報復的恐懼。林太被問及時拒評個別組織撤離事件，指《基本法》保障市民言論自由，市民不應憂慮，但「如果有個人或組織，利用香港散播的信息，或從事危害國家安全的活動，他們當然需要憂慮」。

林太昨日引述今年6月的數據，指在香港設立辦事處或總部的內地和海外公司數目超過9000間，證明國安法沒有阻止或阻嚇商界合法活動。

另外，香港民意研究所於10月下旬訪問1000名居民，林鄭月娥最新評分為37分，較月初跌1.3分。林太會否爭取連任惹關注，民調顯示，64%反對林太出任特首，支持她的有22%，支持率淨值為負42個百分點，較月初跌7個百分點。

相關字詞﹕國際特赦組織 選舉管理委員會 立法會選舉

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