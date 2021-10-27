財委批3278億撥款 工程佔2276億破紀錄

財委會在今年度批出的120個項目，63項是工務工程，涉款2276億元，均為過去5個年度中最多，其中包括東涌新市鎮擴展的工地平整及基礎設施工程、興建新急症醫院及中醫院等；而今屆立法會於2016/17年度，批出的工務工程項目為12個，涉款583億元。

項目大增審議反縮短 陳健波：質素非看時間

非工務工程撥款方面，財委會在今年度批出27個項目，涉款約1002億元，包括資助海洋公園、注資創新及科技基金等。另本年度財委會批出的人事編制建議則有30項。至於今屆立法會首年、即2016/17年度，批出的非工務工程項目為11個，涉款176億元。陳健波表示，財委會花7個多小時完成審議中部水域人工島研究項目，為本年度討論時間最長項目。

陳健波形容，今年度的財委會效率較過去數年顯著提升，主因是用於處理會議規程或秩序的時間大減等，他稱今年度審議一個項目的平均時間為46分鐘，較上年的2小時24分鐘為少。陳說，有人認為會議愈長愈好，他則認為要視乎會議質素，不同意財委會是政府的「提款機」，他指過往財委會審議拖得太長，舉例說公務員加薪撥款在過去多年都只需10多分鐘審議，上一年卻要20多小時，認為因會議時間短而斷定沒有認真審議的說法不成立。

稱官員再支吾遊花園 議員不接受

問到政府官員的表現，陳健波稱整體有進步，部分仍有進步空間，他說有時官員「帶一隊人入來」，遇到不清楚的問題卻不問身邊的人，「咁有咩意義呢？」他說日後議員人數增多，問題都會更多，若官員仍支吾以對、遊花園，議員未必會接受。