港聞

港聞二

本年度通過47法案 僅1/3記名投票

【明報專訊】立法會本年度審議的47條法案中，只有16條在三讀通過時，獲議員要求點名表決，即有31條不記名舉手表決，公衆不能事後翻查議員投票取向，而其中10次記名表決均是由非建制派議員提出。熱血公民鄭松泰被取消資格（DQ）喪失議席前，共提出5次點名表決三讀，包括垃圾徵費條例、《財政預算案》撥款等。立法會前議員梁家傑表示，記名有「立此存照」之效，否則市民難向議員問責。

對比會期首年，立法會於2016/17年度通過13條法案，其中4條被要求點名表決，全部由民主派議員提出；記名投票的比例與本年度相若。

謝偉俊：明知通過 何需點名？

建制派議員謝偉俊表示，目前建制派議員若提出點名表決，會預先告知他人，「不似以往突襲式（記名投票），根本不是想處理事情，而是想令政府尷尬，或者推翻它（法案）」。被問會議廳是否經常不足法定人數投票，他說「不夠人數是常理」，舉例外國議會對法定人數的要求遠低於本港。謝稱具爭議的議題，一般有議員提出點名，「好似（審議）《議事規則》，我都明知道會通過，我為何要點名投票？」

多由泛民提出記名 梁家傑：可問責

公民黨主席梁家傑表示，點名表決主要用以日後問責，但當議員的立場不再「壁壘分明」，建制派或希望表現「曖昧」，「集體（舉手）通過，則不知道邊個打邊個，不知道誰棄權、反對」。

近月不少重要項目均無點名表決，包括「反起底法」條例、「皇崗口岸一地兩檢」政府議案等。特首林鄭月娥月初出席電台聯播節目時，稱早年廣深港高鐵的「一地兩檢」於立法會遇上阻力，但近期將皇崗口岸改為「一地兩檢」的議案，就獲議員「舉手贊成通過」，形容過程「不知不覺」，與以往的立法會有明顯分別。

相關字詞﹕建制派 法案 立法會

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