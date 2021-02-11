泛民缺席 法案平均審2.5小時通過 本屆會期首年平均審8小時 建制派：以往過長不正常

明報記者 張彤

本屆立法會延任一年，5年任期內有泛民議員被取消資格（DQ），喪失議席，其後泛民總辭，而熱血公民鄭松泰其後也遭DQ，目前42名議員中，只有醫學界陳沛然屬非建制派。本報統計本年度，即2020/21年法案審議情况，截至昨日，立法會審議了47條法案，全部獲得通過，平均每條法案用2小時32分鐘審議。本年度亦通過具爭議的法案，包括修訂選舉制度、公職人員宣誓等條例草案，由法案恢復二讀至三讀通過，兩法案分別用約12小時及5小時審議，但本年度耗時最長的法案，則是延任後首項處理的《2019年成文法（雜項規定）條例草案》，當時議會內仍有民主派議員，多次要求點算法定人數，最終審議超過17小時。

梁家傑：審議是問責基礎 今議員變管治者

立法會於本屆任期的首年，即2016/17年度通過13條法案，平均每條用約8小時37分鐘，耗時最長的《2017年撥款條例草案》，即審議《財政預算案》，用了近70小時；同樣是審議預算案，今年度僅用上8小時左右，審議時間減少近九成。

曾任3屆立法會議員的梁家傑表示，以往審議具爭議的項目，泛民議員發言或會策略性地「講耐一點」，但他亦認為發言時間影響審議質素，反映能否「問得仔細」，從而令官員回答重點。他指出，大會審議過程重要，官員、議員的發言有官方紀錄，形容是「行政機關向立法會問責的基礎」。新政治形勢下，梁家傑指議員成為「治港者」之一，監察公權力的力度減少。

葉劉：成效改善 謝偉俊：泛民發言「多水分」

葉劉淑儀則認為以往議會的辯論時間過長，泛民議員連技術議題都有意見，不利港府管治，現在立法會的成效有改善。另一建制派議員謝偉俊表示，部分議員離任後，議會審議法案的時間自然相應減少，批評泛民的發言「多水分，很多政治鬥爭」，非針對議題辯論。民主派議員總辭後，謝偉俊認同政治上「尖銳」的提問較少，包括要求官員問責、提倡「反共」等，但關注民生的提問仍有不少。

蔡子強：北京意見重於民意

中大政治與行政學系高級講師蔡子強憂慮缺乏反對聲音，政府施政會出現錯漏，北京的意見重於本港民意，「一元化程度較高」，不利監察港府。