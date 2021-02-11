港聞

港聞二

泛民缺席 法案平均審2.5小時通過 本屆會期首年平均審8小時 建制派：以往過長不正常

【明報專訊】第六屆立法會會期周六（30日）中止，今日召開最後一次會議，議員由最初的70人減至42人。本報統計立法會審議法案的時間，截至昨日，議會最後一年度審議了47條法案，平均每條花約2.5小時；對比本屆會期首年度，當時仍有泛民議員在任，平均每條法案需要8.5小時審議，較本年度多逾兩倍時間。新民黨主席葉劉淑儀認為，以往辯論時間過長「不正常」，影響港府管治；立法會前議員、公民黨主席梁家傑則表示，審議的時間影響質素，反映能否「問得仔細」。

明報記者 張彤

本屆立法會延任一年，5年任期內有泛民議員被取消資格（DQ），喪失議席，其後泛民總辭，而熱血公民鄭松泰其後也遭DQ，目前42名議員中，只有醫學界陳沛然屬非建制派。本報統計本年度，即2020/21年法案審議情况，截至昨日，立法會審議了47條法案，全部獲得通過，平均每條法案用2小時32分鐘審議。本年度亦通過具爭議的法案，包括修訂選舉制度、公職人員宣誓等條例草案，由法案恢復二讀至三讀通過，兩法案分別用約12小時及5小時審議，但本年度耗時最長的法案，則是延任後首項處理的《2019年成文法（雜項規定）條例草案》，當時議會內仍有民主派議員，多次要求點算法定人數，最終審議超過17小時。

梁家傑：審議是問責基礎 今議員變管治者

立法會於本屆任期的首年，即2016/17年度通過13條法案，平均每條用約8小時37分鐘，耗時最長的《2017年撥款條例草案》，即審議《財政預算案》，用了近70小時；同樣是審議預算案，今年度僅用上8小時左右，審議時間減少近九成。

曾任3屆立法會議員的梁家傑表示，以往審議具爭議的項目，泛民議員發言或會策略性地「講耐一點」，但他亦認為發言時間影響審議質素，反映能否「問得仔細」，從而令官員回答重點。他指出，大會審議過程重要，官員、議員的發言有官方紀錄，形容是「行政機關向立法會問責的基礎」。新政治形勢下，梁家傑指議員成為「治港者」之一，監察公權力的力度減少。

葉劉：成效改善 謝偉俊：泛民發言「多水分」

葉劉淑儀則認為以往議會的辯論時間過長，泛民議員連技術議題都有意見，不利港府管治，現在立法會的成效有改善。另一建制派議員謝偉俊表示，部分議員離任後，議會審議法案的時間自然相應減少，批評泛民的發言「多水分，很多政治鬥爭」，非針對議題辯論。民主派議員總辭後，謝偉俊認同政治上「尖銳」的提問較少，包括要求官員問責、提倡「反共」等，但關注民生的提問仍有不少。

蔡子強：北京意見重於民意

中大政治與行政學系高級講師蔡子強憂慮缺乏反對聲音，政府施政會出現錯漏，北京的意見重於本港民意，「一元化程度較高」，不利監察港府。

相關字詞﹕民主派總辭 建制派 愛國者治港 選舉制度 立法會

上 / 下一篇新聞

林鄭指結束專政顛覆 撤支聯公司註冊 蔡耀昌：未待裁決綱領是否違法 做法不合理
林鄭指結束專政顛覆 撤支聯公司註冊 蔡耀昌：未待裁決綱領是否違法 做法不合理
前年9‧15遊行 陳皓桓認罪：敢做敢認 身負5集結案囚22月
前年9‧15遊行 陳皓桓認罪：敢做敢認 身負5集結案囚22月
控方擬呈「暴力事件表」 官質疑案情從未提及
控方擬呈「暴力事件表」 官質疑案情從未提及
金屬柱墜前方 鄧竟成子：發夢都記得
金屬柱墜前方 鄧竟成子：發夢都記得
六旬漢涉煽惑傷警 稱警曾說「唔使律師」
六旬漢涉煽惑傷警 稱警曾說「唔使律師」
本年度通過47法案 僅1/3記名投票
本年度通過47法案 僅1/3記名投票
過往泛民經常點人數 上周審租管 一度僅7議員在席
過往泛民經常點人數 上周審租管 一度僅7議員在席
財委批3278億撥款 工程佔2276億破紀錄
財委批3278億撥款 工程佔2276億破紀錄
拒評夏寶龍晤政界傳聞 林鄭：立選受關注 避選委選舉覆轍
拒評夏寶龍晤政界傳聞 林鄭：立選受關注 避選委選舉覆轍
優才小學前校長涉盜1000萬公款被捕
優才小學前校長涉盜1000萬公款被捕
尖沙嘴消防局地盤復工 政府改沉降指標
尖沙嘴消防局地盤復工 政府改沉降指標
起火首日無入口指揮站 總指揮認「唔理想」
起火首日無入口指揮站 總指揮認「唔理想」
產婦羊水栓塞亡 專家：優先補充失血合理 追究「欠公允」
產婦羊水栓塞亡 專家：優先補充失血合理 追究「欠公允」
男子涉迷姦保險經紀 專家：唑吡坦可致斷片
男子涉迷姦保險經紀 專家：唑吡坦可致斷片
綿羊仔捲田螺車底 鐵騎士輪下亡 死者為工聯會鐘表工會主席 遺3子女
綿羊仔捲田螺車底 鐵騎士輪下亡 死者為工聯會鐘表工會主席 遺3子女
拖頭撞箭嘴車 司機半身掛車外
拖頭撞箭嘴車 司機半身掛車外
突遭解僱私人物品棄地 地盤工瑪麗外堵路
突遭解僱私人物品棄地 地盤工瑪麗外堵路
屯門男生墮斃臥簷篷
屯門男生墮斃臥簷篷
光城者兩被告保釋被拒 禁披露身分
光城者兩被告保釋被拒 禁披露身分
調查：1532無家者 13%宿賓館 學者倡撥部分社會房屋應對
調查：1532無家者 13%宿賓館 學者倡撥部分社會房屋應對
團體：非一時三刻學懂智能手機掃安心
團體：非一時三刻學懂智能手機掃安心
大律師會代表：法援指派資淺律師 或致司法覆核不公
大律師會代表：法援指派資淺律師 或致司法覆核不公
大灣區GBA專題：與穗同城化 佛山製造之鄉
大灣區GBA專題：與穗同城化 佛山製造之鄉
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】「華記」搞聯盟反林鄭連任 被問驚唔驚違國安法 稱唔撐就違法唔合理
【Emily】「華記」搞聯盟反林鄭連任 被問驚唔驚違國安法 稱唔撐就違法唔合理
【Emily】話財委會「苦盡甘來」 陳健波：無諗過咁順利
【Emily】話財委會「苦盡甘來」 陳健波：無諗過咁順利
【Emily】張炳良新書講香港 由70年代寫起
【Emily】張炳良新書講香港 由70年代寫起
【Emily】重掌元朗區會 沈豪傑：撥亂反正
【Emily】重掌元朗區會 沈豪傑：撥亂反正
【Emily】侯強陪睇滅鼠 羅庭德：本席倍感欣慰
【Emily】侯強陪睇滅鼠 羅庭德：本席倍感欣慰
【Emily】明年88周年 廠商會：可搵英超球隊嚟對壘
【Emily】明年88周年 廠商會：可搵英超球隊嚟對壘