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六旬漢涉煽惑傷警 稱警曾說「唔使律師」

【明報專訊】去年1月中環「天下制裁」集會期間有警員遇襲受傷，一名60歲男子涉嫌其後在facebook發布煽惑他人傷害警員的言論，他否認一項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪。辯方反對將被告招認的供辭及電腦資料呈堂，被告指警員曾說「唔使律師，法律啲嘢你都識啦」。

警搜屋查fb 以為認錯網台主持

被告蔡易文就上述議題出庭自辯稱，其facebook名稱為Tony Choi，畢業於溫哥華一間大學的經濟系，平常倚賴炒期貨維生。去年5月26日上午7時許，有警員持搜查令到其住所，稱要搜屋。有警員問他家中的廣播及錄音設備設在哪裏，被告指沒有，並供稱「可能佢以為我係另一個人（Tony Choi），做網台好出名」。

其後警員指示被告打開電腦，他聽從並輸入電腦密碼讓警員瀏覽資料。警員看到被告的facebook帳戶，詢問是否他自己使用，被告承認。惟警員從無提及為何要檢視電腦或將當中資料呈堂，亦沒提到拘捕或警誡。

稱警沒提拘捕 以為很快可離開

當警員帶他離開住所，被告欲帶上藥盒，因他患嚴重過敏，惟遭警員阻止，並稱會帶他看醫生，被告女友亦供稱看到警員不許帶藥物。控方盤問時指警員曾警誡，被告不同意，但他一度承認該帖文由他發布，及否認煽動。被告重申曾兩度被警員誤導，以為會很快離開警署，其次警員在錄影會面中誘使他認罪。案件今續。

【案件編號：DCCC 1059/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕煽惑他人有意圖而傷人罪 天下制裁集會 反修例運動

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