前年9‧15遊行 陳皓桓認罪：敢做敢認 身負5集結案囚22月

因檢控延誤獲減刑 最快明年8月出獄

被告陳皓桓（25歲）目前涉及的5宗未經批准集結案已審結，包括前年10．1遊行、10．20九龍遊行、去年六四維園未經批准集會、七一遊行，以及本案，由今年5月底起服刑的他，若在獄中行為良好，預料最快在明年8月會刑滿出獄。

控方案情指，時任民陣召集人陳皓桓申請前年9月15日遊行後，被警方以安全為由反對，民陣提出上訴後再被駁回。遊行前一天，陳皓桓在facebook發文稱他會堅持與其他人參與遊行，並於案發當日身穿寫有「公民抗命」黑衣在銅鑼灣崇光百貨外與示威者一同高叫「五大訴求 缺一不可」口號，起步後接受傳媒訪問，表明「我今日並唔係行街，我係遊行嘅」、「預咗畀人拉，預咗畀人告」。

案情續指，遊行當日導致港島區主要幹道封閉至晚上11時許，3個港鐵站因而關閉，多條巴士及小巴行車線改道或暫停，另有22組交通燈遭破壞。

陳皓桓昨聽畢控方案情後稱「畀人拉，我非常之同意；咁耐先告我，非常之同意。非常同意陳同佳依然未坐到監，但我已經坐咗監」。控方邀請法庭考慮遊行前後的暴力事件，遭鄧官質疑為何案情無提及 （見另稿）。

辯方：不涉暴力 實際參與不足一小時

辯方大律師黃宇逸求情稱，本案不涉暴力元素，陳皓桓實際參與遊行不足一小時，再者他呼籲市民以「和理非」方式表達訴求，法庭不應將其他示威者的獨立行為歸咎被告。辯方續稱，陳皓桓忠於「公民抗命」，如今勇於承擔刑責，引述黃之鋒終審法院案例稱，公民抗命者如使用暴力，便不能以此為減刑理由，而陳皓桓在本案堅持和理非原則；另案發至檢控之間逾兩年，存有檢控延誤，望法庭考慮上述作為求情因素。鄧官聽畢求情後，判處陳皓桓囚3個月，其中1個月與前4案總刑期分期執行。

【案件編號：ESCC 2020/21】

（反修例風暴）