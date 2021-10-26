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2021年10月26日星期二
港聞二
「難無懼政府報復」 國際特赦撤港 指原是公民組織理想地 批當局任意用「國安」限自由
《大公》指與NED關係密切
產婦羊水栓塞出血亡 專家證人：診斷「嚴重缺失」 醫生零分
海關檢160萬粒非法出口管制藥 揭洗錢集團
論壇致辭先聲明「非政綱」 上次選特首前相似 林鄭：香港下個5年更稱心更有成績
林鄭盼立選「百家爭鳴」 紫荊黨研參選特首
盧文端：非建制有機會「入閘」選立會
立選票站包竹篙灣 未提口岸
設光學閱讀機 確保選委投足40人
英限一針返港須兩針 留學少年無法回家 入境未看齊本地減針 母斥不人道 消息：將允只一針
港第三針未有行動 何栢良：落後於形勢
新外傭檢疫酒店開放預約 僱傭公會：無法連訂21日
稱48%會員公司擬撤走 證券業協會促放寬21日檢疫
向客稱心口痛 的士司機撞水馬不治
「二代美國隊長」煽動分裂罪成 官：以身試法意圖「昭然若揭」
在警遇襲後發帖 稱重擊頭部失憶無法指控人 六旬漢涉煽惑襲警 質疑被誤導招供
商場高處向警擲金屬柱 女子否認4罪
副消防總長：至今沒增複雜間隔訓練
前警長向下屬借款 認罪囚4月
受訓生執刀事件完檢視 吳國際未復任威院主管
議員質疑同推明日大嶼北都增成本 黃偉綸：有能力應付
拒拆僭建村屋七度遭控 業主囚8月
「新界王」張人龍出殯 特首兩司長送別
大灣區GBA新聞：憑吃喝玩樂學 港青穗圓創業夢 品牌設計公司餐廳老闆 兼搞文創交流
大灣區GBA新聞：創業「頭腦發熱」 不能單憑一個意念
大灣區GBA新聞：廣州大灣區研究院成立 多著名學者任理事
灣區手記：廣州「頂流」商場 潮人匯聚 ／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】立會惜別宴 林鄭收DIY慰問卡 梁君彥引《蒙著嘴》喻磨練官員
【Emily】梁頌恆破產 立會行管會報告：撇帳93萬
【Emily】社工註冊局改選 黎汶洛7人團隊出戰
【Emily】前區議員文念志做番紮鐵 「用最污糟嘅手賺最乾淨嘅錢」
【Emily】「淨係做鍾意嘅嘢」 「薯片叔叔」無諗特首選舉
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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「難無懼政府報復」 國際特赦撤港 指原是公民組織理想地 批當局任意用「國安」限自由
《大公》指與NED關係密切
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