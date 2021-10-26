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灣區手記：廣州「頂流」商場 潮人匯聚 ／文：尚東美

【明報專訊】「我有時都會排隊入去啲名店，唔係幫襯，係睇吓啲人買乜，問下啲店員八卦吓咁。」

K是香港女子，被任職的香港機構派駐廣州，在網紅妝容盛行的廣州，不啻清泉。

太古滙是廣州「頂流」（內地用語，意指龍頭、頂級）商場，內裏名店林立，其中兩店每天都有不少人排隊等候進入。排隊的人形形色色，有OL，有少女，有面灰的男士，有呆滯的胖叔叔。一個穿白Tee短褲青年邊看手機邊在C店外等候，進店後一輪劍指，蹺腳坐下，人字拖與腳掌一拍一拍，帶着韻律，不旋踵便得手離開。

太古滙也是個潮物展示場，攝記T常說買不到的波鞋，在這裏四處蹓躂，YEEZY、Nike×sacai LDV Waffle、各款限量版Dunk Low、AJ1等等；不少男女胸前背後一個個碩大招牌，Balenciaga、JIL SANDER、OFF-White、VETEMENTS、Dior、GUCCI，如從Farfetch走出來的人兒。

G是年輕表演者，剛在北京路開了工作室，白底衫（Tee也說不上）縱橫四海。Artist對社會有獨特觀察，其中一樣令G不解的，是為何聘用的小伙子，月入4000多，可以分期付款挑起一身名牌。

「臨期」食品成時尚

說內地青年只迷名牌也不確，走出太古滙回到樸實的世界，內地近期火熱的「臨期」（內地用語，意指快將到期）食品，便是年輕人一手托起的熱潮，搜挖超巿以正價一至三折出售的各種臨期食品、零食，成為時尚，有傳媒就推算相關的「摳門」（內地用語，意指吝嗇）巿場，規模可達300億元人民幣。

雖然自言只看不買，但談到手袋，K語速還是快了，語調變高，雙目隱隱然有精光射出，看到我不由自主望向她粉色的小手袋，她頓了一頓，平靜說：「我嗰個平嘢嚟。」

文：尚東美

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