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大灣區GBA新聞：廣州大灣區研究院成立 多著名學者任理事

【明報專訊】再有大灣區智庫成立，由華南理工大學公共政策研究院學術委員會主席鄭永年擔任理事長的廣州粵港澳大灣區研究院日前舉行成立儀式，該研究院定位「中國特色新型智庫」，以加快落實《大灣區規劃綱要》關於支持內地與港澳智庫加強合作，為大灣區發展提供智力支持的目標要求。

張翔史維任顧問

該智庫雲集著名學者，除了鄭永年，研究院亦邀請到北京大學新結構經濟學研究院長林毅夫、北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院長李稻葵、上海交通大學安泰經濟管理學院特聘教授陸銘、上海復旦大學經濟學院長張軍、北京大學國家發展研究院長姚洋等內地學者擔任理事。此外，中國工程院士何鏡堂、香港大學校長張翔、香港科技大學校長史維等也獲聘用為研究院顧問。

理事長鄭永年：為推動港澳融入國家做點事

廣州粵港澳大灣區研究院由廣汽集團、廣藥集團、越秀集團等6家企業聯合發起籌備，鄭永年表示，研究院將力爭做好3件事，第一是要為廣州發展做點事；第二是要為廣州與大灣區的融合做點事；第三是要為推動香港和澳門融入國家發展大局做點事。

鄭永年又說，創新發展需要依靠大量中小企，而大灣區以民營企業為主導，在培育中小企成長方面有優秀佈局，這是研究院選擇在大灣區落地的原因。在推動香港和澳門融入內地發展方面，鄭永年指出，粵港澳的互聯互通目前在基礎設施上已取得突破，未來還需注重人的融合，思想和文化上的對接，研究院未來將引入港澳資源，推動粵港澳實現規則對接。

研究院亦將圍繞提升廣州的大灣區核心引擎功能、建設國際一流灣區和世界級城市群等方面展開專題研究，包括舉辦一系列高端論壇及交流研討會，為廣州市推進大灣區建設，打造國際交流中心提供智力支持。

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