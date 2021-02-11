大灣區GBA新聞：廣州大灣區研究院成立 多著名學者任理事

張翔史維任顧問

該智庫雲集著名學者，除了鄭永年，研究院亦邀請到北京大學新結構經濟學研究院長林毅夫、北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院長李稻葵、上海交通大學安泰經濟管理學院特聘教授陸銘、上海復旦大學經濟學院長張軍、北京大學國家發展研究院長姚洋等內地學者擔任理事。此外，中國工程院士何鏡堂、香港大學校長張翔、香港科技大學校長史維等也獲聘用為研究院顧問。

理事長鄭永年：為推動港澳融入國家做點事

廣州粵港澳大灣區研究院由廣汽集團、廣藥集團、越秀集團等6家企業聯合發起籌備，鄭永年表示，研究院將力爭做好3件事，第一是要為廣州發展做點事；第二是要為廣州與大灣區的融合做點事；第三是要為推動香港和澳門融入國家發展大局做點事。

鄭永年又說，創新發展需要依靠大量中小企，而大灣區以民營企業為主導，在培育中小企成長方面有優秀佈局，這是研究院選擇在大灣區落地的原因。在推動香港和澳門融入內地發展方面，鄭永年指出，粵港澳的互聯互通目前在基礎設施上已取得突破，未來還需注重人的融合，思想和文化上的對接，研究院未來將引入港澳資源，推動粵港澳實現規則對接。

研究院亦將圍繞提升廣州的大灣區核心引擎功能、建設國際一流灣區和世界級城市群等方面展開專題研究，包括舉辦一系列高端論壇及交流研討會，為廣州市推進大灣區建設，打造國際交流中心提供智力支持。