大灣區GBA新聞：憑吃喝玩樂學 港青穗圓創業夢 品牌設計公司餐廳老闆 兼搞文創交流

明報記者 陳子凌

流通粵語文化相近 落腳廣州原因

「我仍然只是個為生活打拼的後生仔。」在設計公司創辦人、餐廳老闆、活動搞手等多重身分中，Jason選擇的是這個答案。他在2014年赴廣州暨南大學新聞與傳播學院修讀廣告，大學三年級時在「港澳台僑大學生創新創業投資基金」支持下建立了公司雛形，畢業後也就順理成章地成立「有點野」，踏出創業第一步。

Jason是土生土長香港人，來自基層，15歲開始兼職掙零用，當時的他並沒想到日後會隻身赴穗，並在那裏創業。為繼續升學，當年Jason唯一選擇便是暨大，從未踏足廣州的他由火車站坐車到校園，途經天河區CBD，映入眼簾是「馬路比香港寬敞，兩旁一幢幢高樓大廈，十分現代化，繁華不遜香港」的城巿；加上廣州亦流通粵語，對香港人而言可更快融入生活，文化相近，溝通談生意亦方便，這些都是令Jason落腳廣州創業的原因。

VR項目在港觸礁 讀暨大獲創業基金

其實創業這回事，對Jason而言曾經遇過挫折。投身廣告系之前，Jason鍾情IT，中學時代透過海外資訊接觸到VR（虛擬實境）技術，覺得很有發展潛力，於是花了數月為母校製作了VR全景地圖，「當時想，很多中學校網資料已過時，校園環境已大不相同，而家長又會渴望知道子女升中那間學校的環境如何，所以覺得大有可為」。為讓校園VR項目構思成真，Jason寫了一份計劃書交給香港科技園與數碼港申請資助，「第一次寫計劃書怎會寫得好，英文又生硬，所以申請不獲通過」，就這樣，萌芽中的創業夢被戳破。

事實上，Jason的校園VR項目只是未遇伯樂，在大學第一年，Jason再拿着這份計劃書參加暨大的創新創業大賽，獲得大學生創新創業訓練計劃項目國家級一等獎，不單得到暨大3萬元人民幣創業啟動資金資助，學校還提供辦公地方，最終Jason完成了暨南大學、沙田循道衛理中學及孔教學院大成何郭佩珍中學的VR全景地圖。

雖然Jason之後沒有繼續發展這個項目，但這次經驗令他明白創業大不易，亦不抱怨當年在香港不獲賞識，「技術固然重要，但marketing（市場學）也十分關鍵，當年我有技術，但就是失敗在不懂得去sell（推銷）」。投身廣告系也是學習sell的過程，而令Jason下定決心在品牌設計方面發展的，是在學期間與同學獲得了包括韓國釜山國際廣告節水晶獎等多個國際獎項，在這些鼓勵下，2019年「有點野」正式在廣州成立，讓Jason的事業終於「有啲嘢」。

決定在廣州創業而不回流香港，一方面因學校對學生創業給予資金與場地等實質支持，另一方面校園生活令Jason在廣州擁有了一定的關係網，因此公司成立後得到不少同學介紹生意，當中更有一些是較大規模的合作，令公司逐漸步入正軌。有點野主要為企業提供品牌定位、設計、營銷推廣及經營等策略，曾與多間中港企業合作，包括屈臣氏、金利來、唯品會、滴滴出行、隴熙火鍋等，其中主打餐飲業相關的品牌設計。

攻餐飲業 用實例向客戶展能力

專攻餐飲業，因為Jason喜歡飲飲食食，亦因為喜歡飲飲食食，同樣在2019年，他與朋友合資開了以蛋料理為主題的餐廳EGGY。一邊是摸不着的創意業，另一邊是實體業，看似風馬牛不相及，在Jason眼中卻是最好的一加一大於二。「有什麼比一份策劃書更好地向餐飲客戶展示我們的能力？答案就是一個活生生的實例」，而EGGY正好可以示範有點野怎樣通過良好的品牌設計，從門面、餐廳環境、細節如餐牌，乃至客人整個用膳過程的實際經營去體現創意。與此同時，有點野在品牌設計上的能力，也為EGGY業務發展錦上添花，目前EGGY已有4間連鎖店，兩間在廣州、一間在深圳、一間在長沙。

辦交流活動 發掘人才凝聚人氣

有點野與EGGY相輔相成，只是Jason「吃喝玩樂學」心得當中「吃喝」的部分，至於「玩樂學」，就是創辦「廣東大學生廣告節」、「卜通音樂節」這些音樂、玩樂與學術交流的活動。Jason說，參加釜山廣告節這類活動令他獲益良多，因此也希望讓更多學弟學妹透過類似活動有所得着。去年，廣東大學生廣告節吸引到全國200多所學校參與，收到1700多份參賽作品。Jason也不掩飾自己辦廣告節與音樂節的「私心」，一來可發掘創意人才；二來透過這些文化活動，能了解年輕人的需要及凝聚人氣；三來與贊助企業的合作，能更直觀地展現有點野的能力，如此一來，「吃喝玩樂學」便很好地將Jason不同的工作串連，形成循環。

事業有小成，但誠如Jason形容，自己還在為生活打拼，這邊廂有點野搬了辦公室正擴充規模，「要繼續累積更多案例，最起碼希望能接到像『海底撈』這類全國大型連鎖餐飲品牌的生意」。另一邊廂，EGGY已籌備推出加盟店計劃以加快擴張版圖，爭取今年內開始。