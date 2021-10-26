拒拆僭建村屋七度遭控 業主囚8月

法庭通緝另一業主

涉事僭建村屋由兩名業主共同擁有，屋宇署人員巡查時發現有關村屋正興建，但沒獲地政總署批准，不屬《建築物條例（新界適用）條例》（第121章）的新界豁免管制屋宇，亦沒事先獲屋宇署批准及同意興建，屬違例建築物。署方向兩名共同業主發出兩張清拆令，但業主並沒遵從，屋宇署曾多次提出檢控，其中一名業主前年1月被第六度檢控時，在粉嶺裁判法院判監12星期。另一業主因缺席聆訊，被法庭發出通緝令至今。

屋宇署人員今年7月再到上址時，發現有關僭建物仍未清拆，遂提出第七次檢控，該名業主本月5日在粉嶺裁判法院被定罪，法庭得悉業主過去定罪紀錄，認為案情嚴重，上周二判該業主監禁8個月。

屋宇署發言人稱，僭建物可影響樓宇結構及消防安全，導致嚴重後果，業主須盡快遵從清拆令，否則會繼續採取執法行動，包括檢控。

根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒遵從清拆命令是嚴重罪行，最高可罰20萬元及監禁一年，以及可就罪行持續的每一天另罰2萬元。