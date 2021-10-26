議員質疑同推明日大嶼北都增成本 黃偉綸：有能力應付

黃偉綸昨就新一份施政報告到立法會發展事務委員會做簡報，新民黨葉劉淑儀憂慮，政府同時推進北部都會區及明日大嶼，會搶高材料價格及工資，「建築公司都扯到行，結果一定有甩漏」。黃偉綸稱，北部都會區額外開拓的土地只有600公頃，交椅洲人工島、龍鼓灘及屯門西合共填海約1260公頃，而近年東涌東及機場三跑填海工程，涉及近800公頃土地，在質量、價格上亦能處理到，相信政府及業界都有足夠能力。

另有多名議員關注，以20年建設北部都會區時間太長，黃偉綸回應說，北部都會區部分地段如鄰近現有的發展規劃，會調整研究界線至涵蓋新增區域。

貨櫃碼頭暫不搬 長遠研遷長洲南

民建聯陳恒鑌則認為，香港中部的經濟帶需要利用葵涌貨櫃碼頭，加上葵涌貨櫃碼頭設備較周邊地區落後，質疑為何不肯深入研究搬遷。黃偉綸稱，貨櫃碼頭在旺季仍有很大需求，現無搬遷想法，搬碼頭亦未納入《2030+》中長期土地供應。但他說，就中部水域人工島的研究會收集長洲南的初步資料，包括水深、水流等，供將來考慮搬遷。

不發展郊園邊陲 稱屬「取捨」

民建聯梁志祥質疑不發展郊野公園邊陲的原因，黃偉綸稱屬「取捨」，現階段會先檢視300公頃綠化帶，研究能否作高密度發展，主要用作公營房屋。