議員質疑同推明日大嶼北都增成本 黃偉綸：有能力應付

【明報專訊】《施政報告》提出構建「北部都會區」，但未提造價，有立法會議員關注，政府同時推展明日大嶼與北部都會區將推高成本。發展局長黃偉綸預料，政府在20年內有能力投放2萬億至2.4萬億在基本工程，認為有足夠能力應付。至於有議員建議搬遷葵涌貨櫃碼頭，黃稱長遠可研究在長洲南重置，重申現階段不搬遷。
黃偉綸昨就新一份施政報告到立法會發展事務委員會做簡報，新民黨葉劉淑儀憂慮，政府同時推進北部都會區及明日大嶼，會搶高材料價格及工資，「建築公司都扯到行，結果一定有甩漏」。黃偉綸稱，北部都會區額外開拓的土地只有600公頃，交椅洲人工島、龍鼓灘及屯門西合共填海約1260公頃，而近年東涌東及機場三跑填海工程，涉及近800公頃土地，在質量、價格上亦能處理到，相信政府及業界都有足夠能力。
另有多名議員關注，以20年建設北部都會區時間太長，黃偉綸回應說，北部都會區部分地段如鄰近現有的發展規劃，會調整研究界線至涵蓋新增區域。
貨櫃碼頭暫不搬 長遠研遷長洲南
民建聯陳恒鑌則認為，香港中部的經濟帶需要利用葵涌貨櫃碼頭，加上葵涌貨櫃碼頭設備較周邊地區落後，質疑為何不肯深入研究搬遷。黃偉綸稱，貨櫃碼頭在旺季仍有很大需求，現無搬遷想法，搬碼頭亦未納入《2030+》中長期土地供應。但他說，就中部水域人工島的研究會收集長洲南的初步資料，包括水深、水流等，供將來考慮搬遷。
不發展郊園邊陲 稱屬「取捨」
民建聯梁志祥質疑不發展郊野公園邊陲的原因，黃偉綸稱屬「取捨」，現階段會先檢視300公頃綠化帶，研究能否作高密度發展，主要用作公營房屋。