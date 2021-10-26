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受訓生執刀事件完檢視 吳國際未復任威院主管

【明報專訊】曾於換肝手術中途離場、現任中大醫學院外科學系教授、任職於威爾斯親王醫院的吳國際（圖），今年6月批准一名正接受首年外科專科培訓的醫生做複雜的膽管迴腸脗合程序。威院早前成立專責小組檢視培訓安排，院方昨回覆，小組報告認為沒證據顯示事件對病人安全造成負面影響，惟肝膽胰外科培訓安排「欠缺系統性」；吳國際仍未恢復肝膽胰外科主管一職。

稱沒證據負面影響病人安全

威院發言人昨表示，院方早前成立專責小組檢視肝膽胰外科醫生手術培訓安排，小組已向新界東醫院聯網總監呈交報告。專責小組曾檢視今年1至6月期間一名受訓醫生在吳國際監督下做的4宗手術，小組認為沒證據顯示該受訓醫生參與手術對病人安全造成負面影響。

發言人續稱，專責小組認為醫院現行的肝膽胰外科培訓安排「欠缺系統性」，並有多項改善建議，包括建議醫院設立機制，採取循序漸進訓練模式，確保受訓醫生做複雜手術步驟前已累積相應基礎手術經驗，保障病人安全；部門須按照受訓醫生的資歷及經驗分配手術訓練，並確保各受訓醫生有相若訓練機會；以及依循香港外科醫學院相關指引安排培訓。

肝膽科培訓欠系統 倡多項改善

該院早前曾表示，專責小組工作期間，吳國際原本擔任的肝膽胰外科主管一職，當時由外科顧問醫生李傑輝署任。目前該職位續由李傑輝署任。換言之，小組工作完成後吳仍未復職。

中大醫學院發言人表示，吳國際的教學、研究及臨牀工作仍繼續。至於威院的報告，醫學院沒補充。

中大：吳教研臨牀工作繼續

根據資料，威院6月9日為一名病人做胰十二指腸切除手術（Whipple's operation），參與該手術的包括吳國際、一名顧問醫生、一名副顧問醫生及一名正接受第一年外科專科培訓的醫生。受訓醫生在吳監督下為病人做膽管迴腸脗合程序。病人術後因其他傷口縫合處（非膽管迴腸）滲漏，術後留院一個月。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌慶幸今次事件中病人沒出現負面影響，但稱不代表下次會同樣幸運，認同專責小組針對培訓機制改善，確保受訓醫生做複雜程序前累積相應經驗。

對於專責小組報告沒觸及會否恢復吳國際肝膽胰外科主管一職，彭稱院方有責任交代後續安排，並考慮其過往專業行為，執行該主管一職時會否繼續出現不恰當行為。他認為吳不適合繼續擔任肝膽胰外科主管。

相關字詞﹕中大醫學院 威爾斯親王醫院 吳國際

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