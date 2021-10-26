副消防總長：至今沒增複雜間隔訓練

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職的死因研訊昨續審。行動總指揮、現任副消防總長翁錦雄透露，消防處自迷你倉大火至今，並無提供更多應付複雜樓宇間隔的救火訓練，亦沒有完善啟動緊急應變程序「Mayday」的行動指引。庭上播放消防控制中心與指揮車的對話錄音，顯示起火首日的晚上7時許，有消防員向控制中心通報同僚失蹤，宣布啟動「Mayday」。
事主張耀升於起火首日（2016年6月21日）晚上伙拍尹建偉入火場。翁錦雄供稱，知悉張耀升失蹤後，隨即派人入火場搜救。被問到為何沒派員在3條橫巷同時搜索，他解釋火場入口狹窄，難容納多人出入。
綜合證供，部分被派往尋找張耀升的消防員在火場迷路。問到消防處事後有否檢討事件，以避免同類事件重演，翁錦雄沉默片刻，沒回答問題；在死因研訊主任追問下，他稱處方可以提供更多應付複雜間隔的火場訓練，亦承認事發至今，處方沒有提供相關訓練。
庭上播放消防控制中心與指揮車在當晚的對話錄音，顯示助理消防區長趙錫坤於晚上7時43分表示有同袍失蹤，「會行Mayday」。3分鐘後，助理處長李亮明接替翁錦雄擔任行動總指揮，大火由三級升為四級。研訊今續。
【案件編號：CCDI 333-334/16】