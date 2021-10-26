商場高處向警擲金屬柱 女子否認4罪

控方指時代廣場3樓店舖Lady M的閉路電視拍到一名穿黑衣黑褲、戴口罩及白手套的女子，即被告，從Lady M門外取去一支屬該公司的拉帶鋼柱，當時Lady M沒營業，無職員在內。

被告楊迎曦（35歲）報稱數碼編輯。控方開案陳辭稱，去年7月1日下午約7時許，警方拘捕一批懷疑參與非法集結人士，其後有人從時代廣場2樓將物件擲向在地下的警員，機動部隊總督察7627遂帶領其他警員包括警長52708，沿扶手電梯向上推進，其間突有一支鋼柱在總督察7627及警長52708身旁從高墜下，擊中2樓平台一個平面圖指示牌，令指示牌玻璃爆裂及金屬外框凹陷；該指示牌屬時代廣場有限公司財產，維修費4700元。總督察7627及警長52708沒有受傷，但被迫暫停推進。

時代廣場的閉路電視拍攝到被告及其丈夫於當日約下午7時許，從勿地臣街入口進入時代廣場，被告在3樓Lady M門外徘徊並取去該鋼柱。警方調查後，同年7月14日拘捕被告。控方將傳召總督察7627及警長52708作供，案件今續審。

【案件編號：DCCC 1001/20】