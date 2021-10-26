商場高處向警擲金屬柱 女子否認4罪

【明報專訊】去年7．1遊行期間，警方進入銅鑼灣時代廣場清場並拘捕多人，一名任職廣告公司的女子涉嫌在商場高處向警方速龍小隊投擲一支金屬拉帶鋼柱，被控有意圖使他人身體受嚴重傷害、盜竊、刑事毀壞及自建築物掉下物體四罪，她否認控罪，昨在區域法院受審。
控方指時代廣場3樓店舖Lady M的閉路電視拍到一名穿黑衣黑褲、戴口罩及白手套的女子，即被告，從Lady M門外取去一支屬該公司的拉帶鋼柱，當時Lady M沒營業，無職員在內。
被告楊迎曦（35歲）報稱數碼編輯。控方開案陳辭稱，去年7月1日下午約7時許，警方拘捕一批懷疑參與非法集結人士，其後有人從時代廣場2樓將物件擲向在地下的警員，機動部隊總督察7627遂帶領其他警員包括警長52708，沿扶手電梯向上推進，其間突有一支鋼柱在總督察7627及警長52708身旁從高墜下，擊中2樓平台一個平面圖指示牌，令指示牌玻璃爆裂及金屬外框凹陷；該指示牌屬時代廣場有限公司財產，維修費4700元。總督察7627及警長52708沒有受傷，但被迫暫停推進。
時代廣場的閉路電視拍攝到被告及其丈夫於當日約下午7時許，從勿地臣街入口進入時代廣場，被告在3樓Lady M門外徘徊並取去該鋼柱。警方調查後，同年7月14日拘捕被告。控方將傳召總督察7627及警長52708作供，案件今續審。
【案件編號：DCCC 1001/20】
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