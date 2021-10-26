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在警遇襲後發帖 稱重擊頭部失憶無法指控人 六旬漢涉煽惑襲警 質疑被誤導招供

【明報專訊】去年1月中環「天下制裁」集會期間有警員遇襲受傷，一名60歲男子涉嫌其後在facebook發布煽惑他人傷害警員的言論，內容提及「若果頭被重擊，失憶（或局部失憶）的可能性很高，失憶就無法指控任何人」等；他否認一項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，案件昨日在區域法院開審。控方開案陳辭指被告警誡下承認撰寫該帖文，但他不認為有煽動他人襲擊警察，辯方則爭議被告招認是否自願。

被告蔡易文報稱無業，他被指去年1月20日，在港意圖使警員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他身分不詳的人非法及惡意導致該等警員的身體受嚴重傷害。控方開案陳辭指，事發前一天，中環遮打花園有示威集會促國際制裁港府，之後有警員在長江中心附近受襲及被擊打頭部。

「打爆缸 但無打裂頭顱」 若認得襲擊者「有手尾跟」

其後於案發日凌晨3時許，被告在facebook發布公眾可瀏覽的帖文稱：「今日幾個popo（警察）被打爆缸，雖然滿頭鮮血，但無打裂頭顱（頭骨），其實都只是皮外傷。大家要知道若果頭被重擊，失憶（或局部失憶）的可能性很高，失憶就無法指控任何人，否則被打的人認得和記得對方個樣或特征（徵），會有手尾跟，所以要盡力而為（學popo）。」

帖文獲得86個「讚好」等反應、23個留言及5次分享，有留言說：「打都要大大力咁打落去」，被告回應道「就係囉，好多細路被popo打到頭顱破裂，腦漿都流到滿地！就算無死，下半世都變廢人！」同年5月，警方到被告住所拘捕他。

有留言稱要大力打 回覆「就係囉」

控方指被告在警誡下自願招認，案發日子及帖文的上文下理顯示被告有意鼓勵他人針對警察，目的是令警員失憶。辯方爭議，警方誤導被告在無律師代表下錄取口供，盤問時誘導被告，以及拒絕讓被告服抗敏藥，令他在精神不佳情况下錄影會面。據被告在錄影會面稱，帖文是描述事件及解釋頭部受襲可致失憶，「盡力而為」則指遇襲時應重擊施襲者頭部令其失憶，以防對方報復。

【案件編號：DCCC 1059/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 天下制裁集會 襲警 煸惑

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