港聞

港聞二

「二代美國隊長」煽動分裂罪成 官：以身試法意圖「昭然若揭」

【明報專訊】有「第二代美國隊長」稱號的示威常客馬俊文，涉去年8至11月期間在20個場合高呼「光時」和港獨口號等，被控《港區國安法》的「煽動他人分裂國家」罪，昨在區域法院被裁定罪成，為繼唐英傑案後第二宗國安法罪成案件。法官裁決時稱，被告在不同場合猶如「人肉錄音機」，重複其政治主張，又曾說國安法是虛假而以身試法，犯罪意圖「昭然若揭」。法官將案押後至11月11日判刑，被告還押待索取心理專家報告。

明報記者

口號一致 真心宣示盼跟從辯方指被告馬俊文（30歲）當時相信空泛的口號不是踰越國安法，但國安法指定法官陳廣池裁決時稱，此陳述是「自圓其說、罔顧事實」，並指煽動罪毋須證明他人被煽動，實際行為非重點。陳官斥被告「一言堂」詮釋法例，以為自己屢次被捕後獲釋，從而證明自己沒犯法，屬「自我吹噓」，更不明他為何要以身試法證明一些東西。辯解沒策劃分裂「錯重點」陳官稱，被告一而再、再而三宣示口號，非如辯方所指是「假大空」。控方以20宗事件證明他不是一時衝動或單一干犯控罪，不論他是否單獨宣示，其口脗、語調及內容是相對一致及有關連，相信他是真心誠意說出其立場及心聲，並希望其他人參與或跟從。官：無人響應不代表無煽動對於辯方稱，國安法精神是針對實質的分裂國家行為，非禁止瑣碎無聊的行為，陳官表示被告被控煽動而非策劃分裂，「辯方的重點放錯了」；辯方雖說被告發言時群眾往往鴉雀無聲，代表被告無號召力，但陳官反駁此為「另一個自圓其說的說法」，無人響應並不代表無煽動。至於被告聲稱他行使基本法的權利叫口號，無實際計劃，陳官認為被告對基本法第一條，即「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」的大原則視而不見。提滲透目標 有使命推動港獨陳官又斥辯方稱被告的行為對國家安全及公眾秩序影響有限，直指「這不是被告說了算」，否則會令天下大亂，並認為煽動可潛移默化，被告更提及滲透的目標，例如由小學、中學、大學開始討論香港獨立，並滲透到每個香港人。陳官形容被告自以為有政治使命，推動港人相信港獨，建立香港共和國，認為被告有煽動分裂國家的意圖和行為，故裁定他罪成。

【案件編號：DCCC 122/2021】

（港區國安法）

上 / 下一篇新聞

「難無懼政府報復」 國際特赦撤港 指原是公民組織理想地 批當局任意用「國安」限自由
「難無懼政府報復」 國際特赦撤港 指原是公民組織理想地 批當局任意用「國安」限自由
《大公》指與NED關係密切
《大公》指與NED關係密切
產婦羊水栓塞出血亡 專家證人：診斷「嚴重缺失」 醫生零分
產婦羊水栓塞出血亡 專家證人：診斷「嚴重缺失」 醫生零分
海關檢160萬粒非法出口管制藥 揭洗錢集團
海關檢160萬粒非法出口管制藥 揭洗錢集團
論壇致辭先聲明「非政綱」 上次選特首前相似 林鄭：香港下個5年更稱心更有成績
論壇致辭先聲明「非政綱」 上次選特首前相似 林鄭：香港下個5年更稱心更有成績
林鄭盼立選「百家爭鳴」 紫荊黨研參選特首
林鄭盼立選「百家爭鳴」 紫荊黨研參選特首
盧文端：非建制有機會「入閘」選立會
盧文端：非建制有機會「入閘」選立會
立選票站包竹篙灣 未提口岸
立選票站包竹篙灣 未提口岸
設光學閱讀機 確保選委投足40人
設光學閱讀機 確保選委投足40人
英限一針返港須兩針 留學少年無法回家 入境未看齊本地減針 母斥不人道 消息：將允只一針
英限一針返港須兩針 留學少年無法回家 入境未看齊本地減針 母斥不人道 消息：將允只一針
港第三針未有行動 何栢良：落後於形勢
港第三針未有行動 何栢良：落後於形勢
新外傭檢疫酒店開放預約 僱傭公會：無法連訂21日
新外傭檢疫酒店開放預約 僱傭公會：無法連訂21日
稱48%會員公司擬撤走 證券業協會促放寬21日檢疫
稱48%會員公司擬撤走 證券業協會促放寬21日檢疫
向客稱心口痛 的士司機撞水馬不治
向客稱心口痛 的士司機撞水馬不治
在警遇襲後發帖 稱重擊頭部失憶無法指控人 六旬漢涉煽惑襲警 質疑被誤導招供
在警遇襲後發帖 稱重擊頭部失憶無法指控人 六旬漢涉煽惑襲警 質疑被誤導招供
商場高處向警擲金屬柱 女子否認4罪
商場高處向警擲金屬柱 女子否認4罪
副消防總長：至今沒增複雜間隔訓練
副消防總長：至今沒增複雜間隔訓練
前警長向下屬借款 認罪囚4月
前警長向下屬借款 認罪囚4月
受訓生執刀事件完檢視 吳國際未復任威院主管
受訓生執刀事件完檢視 吳國際未復任威院主管
議員質疑同推明日大嶼北都增成本 黃偉綸：有能力應付
議員質疑同推明日大嶼北都增成本 黃偉綸：有能力應付
拒拆僭建村屋七度遭控 業主囚8月
拒拆僭建村屋七度遭控 業主囚8月
「新界王」張人龍出殯 特首兩司長送別
「新界王」張人龍出殯 特首兩司長送別
大灣區GBA新聞：憑吃喝玩樂學 港青穗圓創業夢 品牌設計公司餐廳老闆 兼搞文創交流
大灣區GBA新聞：憑吃喝玩樂學 港青穗圓創業夢 品牌設計公司餐廳老闆 兼搞文創交流
大灣區GBA新聞：創業「頭腦發熱」 不能單憑一個意念
大灣區GBA新聞：創業「頭腦發熱」 不能單憑一個意念
大灣區GBA新聞：廣州大灣區研究院成立 多著名學者任理事
大灣區GBA新聞：廣州大灣區研究院成立 多著名學者任理事
灣區手記：廣州「頂流」商場 潮人匯聚 ／文：尚東美
灣區手記：廣州「頂流」商場 潮人匯聚 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會惜別宴 林鄭收DIY慰問卡 梁君彥引《蒙著嘴》喻磨練官員
【Emily】立會惜別宴 林鄭收DIY慰問卡 梁君彥引《蒙著嘴》喻磨練官員
【Emily】梁頌恆破產 立會行管會報告：撇帳93萬
【Emily】梁頌恆破產 立會行管會報告：撇帳93萬
【Emily】社工註冊局改選 黎汶洛7人團隊出戰
【Emily】社工註冊局改選 黎汶洛7人團隊出戰
【Emily】前區議員文念志做番紮鐵 「用最污糟嘅手賺最乾淨嘅錢」
【Emily】前區議員文念志做番紮鐵 「用最污糟嘅手賺最乾淨嘅錢」
【Emily】「淨係做鍾意嘅嘢」 「薯片叔叔」無諗特首選舉
【Emily】「淨係做鍾意嘅嘢」 「薯片叔叔」無諗特首選舉