向客稱心口痛 的士司機撞水馬不治

69歲男的士司機姓黃，意外後無表面傷痕，昏迷於車廂，由接報到場救護車送院，惟搶救後不治。47歲姓朱男乘客輕傷清醒送院。事發昨晨5時許，黃駕駛的士沿太子道東往觀塘方向行駛，至九龍城一間酒店外時，車輛疑失控撞向路邊水馬，黃昏迷車廂，男乘客遂報警。

警方事後臨時封鎖部分行車線調查，意外起因有待深入調查，由西九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外或有資料提供，請致電3661 9062與調查人員聯絡。

的士司機女兒接受傳媒訪問稱，父親駕夜更的士已近40年，過往身體健康，經醫初步診斷不排除突發心臟病。她稱可能父親意識到身體突不適，提醒乘客有心理準備，相信已盡力做好，令事件嚴重程度減低。

的士工會籲增司機體檢項目

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠稱，近日業內發生不少類似事件，對事件感傷痛，以意外發生時間推算，相信涉事司機為通宵更。杜燊棠稱，政府目前雖有為的士司機推出身體檢查計劃，惟只包括普通檢查，心臟方面只有心電圖等，認為心電圖有欠全面，應增加檢查血管方面以增加保障。杜燊棠又呼籲的士司機尤其年紀較大者應量力而為，一旦心口痛及標汗，即代表血管或出現毛病，需即時停止工作並馬上求醫，「放低個客，寧願唔做，千祈唔好咁搏」。