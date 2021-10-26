港聞

港聞二

稱48%會員公司擬撤走 證券業協會促放寬21日檢疫

【明報專訊】亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）昨去信財政司長陳茂波，稱香港「清零」抗疫政策及持續旅遊限制，令香港國際金融中心地位、長遠經濟復蘇、作為首要營商地點的競爭力面臨上升風險，該會48%會員公司正打算撤出香港，要求港府放寬抗疫措施包括逐步取消外國返港21日檢疫措施，長遠接受需與病毒共存。

政府：續力爭「清零」

政府發言人昨回覆稱，會繼續以力爭「清零」為目標，持續採取嚴謹而必要的防控措施，以積極落實「外防輸入、內防擴散」防疫策略，並稱政府備悉金融業界對防疫措施的意見，財庫局會與業界保持聯絡，了解他們的困難及關注。發言人提到，有些國家和地區從清零為目標改成所謂「與病毒共存」策略後，感染、入院及死亡人數均有所上升。

ASIFMA的會員主要來自外資銀行、資產管理公司、金融機構等，ASIFMA信中稱，約九成受訪會員表示在香港經營受到中度或顯著的負面影響，尤其受政府抗疫政策影響。73%會員公司在吸引和留住人才方面遇到困難；48%正打算撤出香港，原因包括對於旅遊或檢疫限制何時放寬，仍存在不確定性。

協會籲定退出「清零」路線圖

協會認為，香港需有更清晰抗疫政策，包括定立路線圖以退出「清零」政策，並建議港府逐步取消外國返港後21日的檢疫措施、收窄對輸入個案密切接觸者的定義、持續優先為香港最脆弱的群體接種新冠疫苗，亦要接受最終需要與病毒共存，以讓商業、家庭及社區能有效計劃將來。

（新冠疫情）

相關字詞﹕檢疫 營商 亞洲證券業與金融市場協會 新冠肺炎 疫情

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