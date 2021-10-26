港第三針未有行動 何栢良：落後於形勢

稱證據顯示第三針助防傳播

何栢良稱，就接種了兩劑科興的人而言，若是60歲以上、疾病影響等導致抗體反應不理想的人，或暴露於新冠病毒風險高，應要接種第三針。他說，內地建議若接種完兩劑新冠滅活疫苗逾6個月，都適合接種第三針，估計背後原因不止預防重症，更是看到有證據顯示第三針對於預防傳播「有一個角色」。他相信香港也要循這個方向走，「想要和內地對接，疫苗政策主動性我們也要對接」。至於接種復必泰的人，他認為若是免疫力較弱的特定群組，亦應允許接種。

倡讓市民選打哪款

至於接種第三針的人應接種科興還是復必泰，何栢良認為應讓市民選擇，雖然數據是說第三針接種復必泰的抗體遠遠比接種科興高很多，「但市民應該有選擇的自由……有市民可能特別對科興有信心」。流感季節將至，新冠疫苗能否和流感一起接種，何引述外國研究稱兩款疫苗同時間接種及分開接種，接種後反應相若，甚至部分人同步接種，流感抗體更好。

增4宗輸入 最少3屬變種

本港昨增4宗新冠病毒輸入個案，其中兩宗自菲律賓入境，一宗自烏克蘭經荷蘭抵港，另一宗從丹麥經芬蘭輸入。新增輸入個案中，3宗涉及變種病毒，其餘一宗檢測結果待定。4人均已完成接種新冠疫苗。

另外，有船員復陽而停航的皇家加勒比國際遊輪昨宣布，取消本周四（28日）出發的「海洋光譜號」3晚海上遊航程，將向受影響乘客全額退回船票費用和港務稅費。皇家加勒比國際遊輪表示，預訂了10月28日至11月11日之間任何航行的乘客若希望取消行程，可全數退還其已支付的郵輪票價、港務稅費，以及已購買的船上消費項目，又呼籲當局重新考慮暫停「海洋光譜號」航行21天的決定。

（新冠疫情）