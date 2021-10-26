港聞

港聞二

港第三針未有行動 何栢良：落後於形勢

【明報專訊】衛生防護中心轄下聯合科學委員會明日（27日）將開會，商討接種第三針新冠疫苗安排。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台節目《千禧年代》表示，留意到內地安排特定人群接種第三針兩個月，但香港「建議都未曾出」，形容是「落後於形勢」，「如果希望通關，這方面要盡快上馬、急起直追」。

稱證據顯示第三針助防傳播

何栢良稱，就接種了兩劑科興的人而言，若是60歲以上、疾病影響等導致抗體反應不理想的人，或暴露於新冠病毒風險高，應要接種第三針。他說，內地建議若接種完兩劑新冠滅活疫苗逾6個月，都適合接種第三針，估計背後原因不止預防重症，更是看到有證據顯示第三針對於預防傳播「有一個角色」。他相信香港也要循這個方向走，「想要和內地對接，疫苗政策主動性我們也要對接」。至於接種復必泰的人，他認為若是免疫力較弱的特定群組，亦應允許接種。

倡讓市民選打哪款

至於接種第三針的人應接種科興還是復必泰，何栢良認為應讓市民選擇，雖然數據是說第三針接種復必泰的抗體遠遠比接種科興高很多，「但市民應該有選擇的自由……有市民可能特別對科興有信心」。流感季節將至，新冠疫苗能否和流感一起接種，何引述外國研究稱兩款疫苗同時間接種及分開接種，接種後反應相若，甚至部分人同步接種，流感抗體更好。

增4宗輸入 最少3屬變種

本港昨增4宗新冠病毒輸入個案，其中兩宗自菲律賓入境，一宗自烏克蘭經荷蘭抵港，另一宗從丹麥經芬蘭輸入。新增輸入個案中，3宗涉及變種病毒，其餘一宗檢測結果待定。4人均已完成接種新冠疫苗。

另外，有船員復陽而停航的皇家加勒比國際遊輪昨宣布，取消本周四（28日）出發的「海洋光譜號」3晚海上遊航程，將向受影響乘客全額退回船票費用和港務稅費。皇家加勒比國際遊輪表示，預訂了10月28日至11月11日之間任何航行的乘客若希望取消行程，可全數退還其已支付的郵輪票價、港務稅費，以及已購買的船上消費項目，又呼籲當局重新考慮暫停「海洋光譜號」航行21天的決定。

（新冠疫情）

相關字詞﹕何栢良 第三針 新型冠狀病毒肺炎疫苗 新型冠狀病毒肺炎疫情

上 / 下一篇新聞

「難無懼政府報復」 國際特赦撤港 指原是公民組織理想地 批當局任意用「國安」限自由
「難無懼政府報復」 國際特赦撤港 指原是公民組織理想地 批當局任意用「國安」限自由
《大公》指與NED關係密切
《大公》指與NED關係密切
產婦羊水栓塞出血亡 專家證人：診斷「嚴重缺失」 醫生零分
產婦羊水栓塞出血亡 專家證人：診斷「嚴重缺失」 醫生零分
海關檢160萬粒非法出口管制藥 揭洗錢集團
海關檢160萬粒非法出口管制藥 揭洗錢集團
論壇致辭先聲明「非政綱」 上次選特首前相似 林鄭：香港下個5年更稱心更有成績
論壇致辭先聲明「非政綱」 上次選特首前相似 林鄭：香港下個5年更稱心更有成績
林鄭盼立選「百家爭鳴」 紫荊黨研參選特首
林鄭盼立選「百家爭鳴」 紫荊黨研參選特首
盧文端：非建制有機會「入閘」選立會
盧文端：非建制有機會「入閘」選立會
立選票站包竹篙灣 未提口岸
立選票站包竹篙灣 未提口岸
設光學閱讀機 確保選委投足40人
設光學閱讀機 確保選委投足40人
英限一針返港須兩針 留學少年無法回家 入境未看齊本地減針 母斥不人道 消息：將允只一針
英限一針返港須兩針 留學少年無法回家 入境未看齊本地減針 母斥不人道 消息：將允只一針
新外傭檢疫酒店開放預約 僱傭公會：無法連訂21日
新外傭檢疫酒店開放預約 僱傭公會：無法連訂21日
稱48%會員公司擬撤走 證券業協會促放寬21日檢疫
稱48%會員公司擬撤走 證券業協會促放寬21日檢疫
向客稱心口痛 的士司機撞水馬不治
向客稱心口痛 的士司機撞水馬不治
「二代美國隊長」煽動分裂罪成 官：以身試法意圖「昭然若揭」
「二代美國隊長」煽動分裂罪成 官：以身試法意圖「昭然若揭」
在警遇襲後發帖 稱重擊頭部失憶無法指控人 六旬漢涉煽惑襲警 質疑被誤導招供
在警遇襲後發帖 稱重擊頭部失憶無法指控人 六旬漢涉煽惑襲警 質疑被誤導招供
商場高處向警擲金屬柱 女子否認4罪
商場高處向警擲金屬柱 女子否認4罪
副消防總長：至今沒增複雜間隔訓練
副消防總長：至今沒增複雜間隔訓練
前警長向下屬借款 認罪囚4月
前警長向下屬借款 認罪囚4月
受訓生執刀事件完檢視 吳國際未復任威院主管
受訓生執刀事件完檢視 吳國際未復任威院主管
議員質疑同推明日大嶼北都增成本 黃偉綸：有能力應付
議員質疑同推明日大嶼北都增成本 黃偉綸：有能力應付
拒拆僭建村屋七度遭控 業主囚8月
拒拆僭建村屋七度遭控 業主囚8月
「新界王」張人龍出殯 特首兩司長送別
「新界王」張人龍出殯 特首兩司長送別
大灣區GBA新聞：憑吃喝玩樂學 港青穗圓創業夢 品牌設計公司餐廳老闆 兼搞文創交流
大灣區GBA新聞：憑吃喝玩樂學 港青穗圓創業夢 品牌設計公司餐廳老闆 兼搞文創交流
大灣區GBA新聞：創業「頭腦發熱」 不能單憑一個意念
大灣區GBA新聞：創業「頭腦發熱」 不能單憑一個意念
大灣區GBA新聞：廣州大灣區研究院成立 多著名學者任理事
大灣區GBA新聞：廣州大灣區研究院成立 多著名學者任理事
灣區手記：廣州「頂流」商場 潮人匯聚 ／文：尚東美
灣區手記：廣州「頂流」商場 潮人匯聚 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會惜別宴 林鄭收DIY慰問卡 梁君彥引《蒙著嘴》喻磨練官員
【Emily】立會惜別宴 林鄭收DIY慰問卡 梁君彥引《蒙著嘴》喻磨練官員
【Emily】梁頌恆破產 立會行管會報告：撇帳93萬
【Emily】梁頌恆破產 立會行管會報告：撇帳93萬
【Emily】社工註冊局改選 黎汶洛7人團隊出戰
【Emily】社工註冊局改選 黎汶洛7人團隊出戰
【Emily】前區議員文念志做番紮鐵 「用最污糟嘅手賺最乾淨嘅錢」
【Emily】前區議員文念志做番紮鐵 「用最污糟嘅手賺最乾淨嘅錢」
【Emily】「淨係做鍾意嘅嘢」 「薯片叔叔」無諗特首選舉
【Emily】「淨係做鍾意嘅嘢」 「薯片叔叔」無諗特首選舉