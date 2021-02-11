英限一針返港須兩針 留學少年無法回家 入境未看齊本地減針 母斥不人道 消息：將允只一針

政府消息透露，將容許接種一劑復必泰疫苗的12至17歲青少年由高風險地區返港，料本周後期生效。食物及衛生局回覆稱，聯合科學委員會聯同專家顧問團於9月平衡本地情况及相關副作用的風險與裨益後，提出上述兒童打一針的建議，但海外疫情有別本地，完成接種可提供更有效保護。政府正就專家建議及12至17歲者接種復必泰實際情况，檢視登機來港安排。

16歲Chadwick去年9月赴英留學，其母何太稱因經濟問題，安排兒子今年7月10日回港。不過，香港政府7月初暫停所有英國航班抵港，何太稱兒子患有「ADHD」、 脊椎側彎，未能如期到本港醫療機構覆診。

衛署稱港無特權 母：妮歌又有？

其後，港府要求所有英國抵港港人接種兩劑疫苗才能登機，Chadwick於8月18日已在英國接種首針復必泰，8周後再到疫苗中心時，始悉當地衛生局只向年滿18歲或3個月內滿18歲人士打第二劑。其子原定本周五登機返港，何太先後向入境處、衛生署求助，但沒人回應其子何時可回港，她嘆自己「像個球被踢來踢去」。

何太稱衛生署港口衛生科昨午曾向她表示「香港沒有特權」，建議其子前往中風險國家再返港，何太反問「為什麼妮歌潔曼有特權」，稱兒子不能冒感染風險前往其他國家。

指兒焦慮抑鬱 母嘆申訴無門

滯留英國令Chadwick身心出現問題，她稱兒子因長期無家人陪伴而出現焦慮和抑鬱問題。何太亦要付出大量金錢聘當地保母照顧兒子，申訴無門令一家人非常徬徨。

本港社交距離措施只要求12至17歲兒童打一針，但入境要求未看齊。何太批評香港入境要求「很不人道」，質疑當局為何只承認本地打一針的12至17歲青少年「完成接種」。對於政府消息稱將容診打一針的兒童從英國返港，何太只希望當局盡早公布細節，盼有關部門可「給一條路小朋友走」。

國泰航空就事件回覆稱，遵從香港政府應對疫情的入境規定。

梁子超：同步最理想 政府行動慢

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，入境要求和本地防疫措施同步更改才最理想，惟登機安排時隔接近一個月仍未見改動，政府「行動有少少慢」。他表示除非有特別原因，否則入境要求應和本地防疫要求一致。

明報記者

（新冠疫情）