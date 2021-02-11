港聞

港聞二

英限一針返港須兩針 留學少年無法回家 入境未看齊本地減針 母斥不人道 消息：將允只一針

【明報專訊】為減青少年接種新冠疫苗後現心肌炎及心包炎，港府9月調整社交距離措施，12至17歲打一針復必泰疫滿14日便視為完成接種，但無調整入境要求，從英國等高風險地區返港、滿12歲的香港兒童仍需打兩針。不過，英國只向年滿或接近年滿18歲者提供第二針，有16歲英國留學少年只能打一針，不符登機返港要求，其母稱患「ADHD（專注力不足/過度活躍症）」兒子滯留英國已現抑鬱問題，批評香港入境要求「很不人道」。

政府消息透露，將容許接種一劑復必泰疫苗的12至17歲青少年由高風險地區返港，料本周後期生效。食物及衛生局回覆稱，聯合科學委員會聯同專家顧問團於9月平衡本地情况及相關副作用的風險與裨益後，提出上述兒童打一針的建議，但海外疫情有別本地，完成接種可提供更有效保護。政府正就專家建議及12至17歲者接種復必泰實際情况，檢視登機來港安排。

16歲Chadwick去年9月赴英留學，其母何太稱因經濟問題，安排兒子今年7月10日回港。不過，香港政府7月初暫停所有英國航班抵港，何太稱兒子患有「ADHD」、 脊椎側彎，未能如期到本港醫療機構覆診。

衛署稱港無特權 母：妮歌又有？

其後，港府要求所有英國抵港港人接種兩劑疫苗才能登機，Chadwick於8月18日已在英國接種首針復必泰，8周後再到疫苗中心時，始悉當地衛生局只向年滿18歲或3個月內滿18歲人士打第二劑。其子原定本周五登機返港，何太先後向入境處、衛生署求助，但沒人回應其子何時可回港，她嘆自己「像個球被踢來踢去」。

何太稱衛生署港口衛生科昨午曾向她表示「香港沒有特權」，建議其子前往中風險國家再返港，何太反問「為什麼妮歌潔曼有特權」，稱兒子不能冒感染風險前往其他國家。

指兒焦慮抑鬱 母嘆申訴無門

滯留英國令Chadwick身心出現問題，她稱兒子因長期無家人陪伴而出現焦慮和抑鬱問題。何太亦要付出大量金錢聘當地保母照顧兒子，申訴無門令一家人非常徬徨。

本港社交距離措施只要求12至17歲兒童打一針，但入境要求未看齊。何太批評香港入境要求「很不人道」，質疑當局為何只承認本地打一針的12至17歲青少年「完成接種」。對於政府消息稱將容診打一針的兒童從英國返港，何太只希望當局盡早公布細節，盼有關部門可「給一條路小朋友走」。

國泰航空就事件回覆稱，遵從香港政府應對疫情的入境規定。

梁子超：同步最理想 政府行動慢

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，入境要求和本地防疫措施同步更改才最理想，惟登機安排時隔接近一個月仍未見改動，政府「行動有少少慢」。他表示除非有特別原因，否則入境要求應和本地防疫要求一致。

明報記者

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

「難無懼政府報復」 國際特赦撤港 指原是公民組織理想地 批當局任意用「國安」限自由
「難無懼政府報復」 國際特赦撤港 指原是公民組織理想地 批當局任意用「國安」限自由
《大公》指與NED關係密切
《大公》指與NED關係密切
產婦羊水栓塞出血亡 專家證人：診斷「嚴重缺失」 醫生零分
產婦羊水栓塞出血亡 專家證人：診斷「嚴重缺失」 醫生零分
海關檢160萬粒非法出口管制藥 揭洗錢集團
海關檢160萬粒非法出口管制藥 揭洗錢集團
論壇致辭先聲明「非政綱」 上次選特首前相似 林鄭：香港下個5年更稱心更有成績
論壇致辭先聲明「非政綱」 上次選特首前相似 林鄭：香港下個5年更稱心更有成績
林鄭盼立選「百家爭鳴」 紫荊黨研參選特首
林鄭盼立選「百家爭鳴」 紫荊黨研參選特首
盧文端：非建制有機會「入閘」選立會
盧文端：非建制有機會「入閘」選立會
立選票站包竹篙灣 未提口岸
立選票站包竹篙灣 未提口岸
設光學閱讀機 確保選委投足40人
設光學閱讀機 確保選委投足40人
港第三針未有行動 何栢良：落後於形勢
港第三針未有行動 何栢良：落後於形勢
新外傭檢疫酒店開放預約 僱傭公會：無法連訂21日
新外傭檢疫酒店開放預約 僱傭公會：無法連訂21日
稱48%會員公司擬撤走 證券業協會促放寬21日檢疫
稱48%會員公司擬撤走 證券業協會促放寬21日檢疫
向客稱心口痛 的士司機撞水馬不治
向客稱心口痛 的士司機撞水馬不治
「二代美國隊長」煽動分裂罪成 官：以身試法意圖「昭然若揭」
「二代美國隊長」煽動分裂罪成 官：以身試法意圖「昭然若揭」
在警遇襲後發帖 稱重擊頭部失憶無法指控人 六旬漢涉煽惑襲警 質疑被誤導招供
在警遇襲後發帖 稱重擊頭部失憶無法指控人 六旬漢涉煽惑襲警 質疑被誤導招供
商場高處向警擲金屬柱 女子否認4罪
商場高處向警擲金屬柱 女子否認4罪
副消防總長：至今沒增複雜間隔訓練
副消防總長：至今沒增複雜間隔訓練
前警長向下屬借款 認罪囚4月
前警長向下屬借款 認罪囚4月
受訓生執刀事件完檢視 吳國際未復任威院主管
受訓生執刀事件完檢視 吳國際未復任威院主管
議員質疑同推明日大嶼北都增成本 黃偉綸：有能力應付
議員質疑同推明日大嶼北都增成本 黃偉綸：有能力應付
拒拆僭建村屋七度遭控 業主囚8月
拒拆僭建村屋七度遭控 業主囚8月
「新界王」張人龍出殯 特首兩司長送別
「新界王」張人龍出殯 特首兩司長送別
大灣區GBA新聞：憑吃喝玩樂學 港青穗圓創業夢 品牌設計公司餐廳老闆 兼搞文創交流
大灣區GBA新聞：憑吃喝玩樂學 港青穗圓創業夢 品牌設計公司餐廳老闆 兼搞文創交流
大灣區GBA新聞：創業「頭腦發熱」 不能單憑一個意念
大灣區GBA新聞：創業「頭腦發熱」 不能單憑一個意念
大灣區GBA新聞：廣州大灣區研究院成立 多著名學者任理事
大灣區GBA新聞：廣州大灣區研究院成立 多著名學者任理事
灣區手記：廣州「頂流」商場 潮人匯聚 ／文：尚東美
灣區手記：廣州「頂流」商場 潮人匯聚 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會惜別宴 林鄭收DIY慰問卡 梁君彥引《蒙著嘴》喻磨練官員
【Emily】立會惜別宴 林鄭收DIY慰問卡 梁君彥引《蒙著嘴》喻磨練官員
【Emily】梁頌恆破產 立會行管會報告：撇帳93萬
【Emily】梁頌恆破產 立會行管會報告：撇帳93萬
【Emily】社工註冊局改選 黎汶洛7人團隊出戰
【Emily】社工註冊局改選 黎汶洛7人團隊出戰
【Emily】前區議員文念志做番紮鐵 「用最污糟嘅手賺最乾淨嘅錢」
【Emily】前區議員文念志做番紮鐵 「用最污糟嘅手賺最乾淨嘅錢」
【Emily】「淨係做鍾意嘅嘢」 「薯片叔叔」無諗特首選舉
【Emily】「淨係做鍾意嘅嘢」 「薯片叔叔」無諗特首選舉