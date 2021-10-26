港聞

港聞二

設光學閱讀機 確保選委投足40人

【明報專訊】今屆立法會新增40個選舉委員會界別議席，由選委會的選委以「全票式」選出，即每名選委必須投選不多於亦不少於40人，否則選票視為無效，選管會主席馮驊表示，票站將設有光學標記閱讀機，以確認投選的人數是否有誤，鼓勵選委將選票投入票箱前使用。

馮又稱，光學標記閱讀機不會記錄或點算選票上的選擇；全部選委須到灣仔會展票站投票，他們於會展票站也可就其所屬的地方選區或功能界別投票。

選民不可摺疊選票放票箱

此外，地方選區或功能界別選民在填劃選票後，不可摺疊選票放入投票箱，而選委會界別選民的選票，亦不可摺疊，並要放入封套內，再放入投票箱。

選委會界別票站在投票結束後，會成為選票分流站，把選委所投的地方選區及功能界別選票分類，而選委會的選票會運送到中央點票站，由於選委會界別的候選人眾多，因此會沿用選委會選舉時的電子點票，若點票系統未能正常運作，票站工作人員會以人手把選票的選擇輸入另一電腦系統點票。

選委界別候選人 報道放寬毋須全列

選管會亦考慮到選委會界別的議席數目及候選人眾多，傳媒若要在報道提及該界別所有其他候選人或有難度，因此決定放寬該界別的報道限制，傳媒只需在某候選人相關的報道、選舉新聞時，提供該界別的候選人總數，以及有提及其他候選人姓名的平台網頁，而毋須列出同一界別的全部候選人姓名。

相關字詞﹕電子點票 選委會界別 立法會選舉

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