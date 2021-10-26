立選票站包竹篙灣 未提口岸

家居酒店隔離 沒另行安排

立法會選舉將選出90席，包括直選設10區共20席、28個功能界別選出30席及選舉委員會選出40席。選管會昨發表選舉指引，馮驊表示，選舉事務處擬設不少於620個一般投票站，包括在竹篙灣檢疫中心，但不會為酒店或家居隔離的選民作特別安排，馮驊解釋，有關檢疫場所未必有足夠空間設置票站，建議有意投票的海外港人預留時間返港，完成檢疫安排後投票。

裝電子設備需時 投票縮1小時

至於會否在境外或口岸設票站，馮驊表示「無參與」討論，有關工作由政制及內地事務局負責，選管會沒有處理境外投票的權力，他又說，口岸投票涉及選民投票後回內地的檢疫問題，稱不只是涉及本港問題，亦非選管會能處理。他強調至今未接獲當局通知有關設置口岸票站的事，若接獲有關通知，將在切實可行下配合。

選管會表示，立選的地方直選和功能組別選票均會以人手點票，與過往安排相同，其中地方直選的選票主要在各票站點票，功能界別選票則會運往中央點票站點票。選委會界別則將沿用選委會選舉電子點票方式。被問到如何避免上月選委會選舉的點票混亂，馮驊表示，選委會選舉涉及多個界別的點票工作，而今次只是一個界別，而且會在不違反開箱點票的相關法例下，容許票站工作人員一邊處理文件不齊的問題，一邊開箱點票。

現發燒續可投票 設特別投票間

今屆投票時間縮短1小時，馮驊稱延遲開始是讓工作人員有更多時間設置及檢查相關設備。另外，票站外會增設「關愛隊」，供70歲或以上長者、孕婦等有需要人士排隊，他形容是人性化安排，工作人員表面理解有需要的市民便可，不需要很嚴謹處理，但個別情况亦有可能要求選民提供相關文件證明。馮驊稱，進入票站、點票站的人必須戴口罩，以消毒潔手液清潔及量體溫；若選民有發燒徵狀，由於只會短暫停留在票站，可以繼續入票站，而他們會被帶到特別投票間投票。

馮驊：待了解需否掃安心

政府日前公布進入政府大樓必須用「安心出行」，被問到選民屆時投票，需否使用「安心出行」，馮驊表示，部分票站是向政府借用場地，因此需進一步了解安排，他未有明言選民會否因為沒有「安心出行」而不能投票，但稱會極力保障市民的投票權。

被問到穿著寫有「香港」或「香港加油」衣物的選民可否投票，馮驊稱不回應個別例子，指一直有法例規管宣傳品，他說要視乎當時社會背景，某些物品是否有「第二層意義」，會否令人質疑選舉的公正。他又說，以往曾有類似情况，職員可借出背心給他們遮擋敏感字眼。

工聯會立法會議員麥美娟認為，現在已是10月下旬，無論能否在口岸設立投票站供身在內地的港人投票，政制及內地事務局都是時候交代，不應再拖延，若當局表明因技術困難未能設立口岸票站，相信市民不會怪責。