林鄭盼立選「百家爭鳴」 紫荊黨研參選特首

稱立會40選委席「毋須政黨背景」

林太稱希望來屆立法會有多元聲音，能議政、論政，某些事情跟行政機關充分合作，亦要認識到有時需要妥協的90名議員。她稱現時已沒藉口不做事，新選舉制度下保留傳統的功能組別，甚至以個人選民為基礎的界別，故不是要搞「清一色」，「他們和我們的政見未必相同」，但只要符合「愛國者治港」便可參選。

對於新增的40席選舉委員會議席，林太形容「更歡迎各方人士參加」，認為不需要有政黨背景和「樁腳」或很大力量，只要社會基本上認同是值得支持的人，選委就會願意投票給這人。她又說改制後的地區直選「雙議席單票制」，一區全取兩席需三分之二以上選票，同一政黨、背景的人沒什麼可能做到。

出席同一論壇的立法會前主席曾鈺成稱，相信立法會不存在「清一色」，形容過去大半年，議員就法案、政府撥款申請亦有不同意見。另外，出席同一場合的紫荊黨執委伍俊飛稱會考慮和研究派人參加立法會及特首選舉。