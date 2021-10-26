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論壇致辭先聲明「非政綱」 上次選特首前相似 林鄭：香港下個5年更稱心更有成績

【明報專訊】特首選舉明年3月舉行，未表明會否爭取連任的特首林鄭月娥，昨日出席「灼見名家」題為「香港下一個5年」論壇，致辭時先聲明所說的任何內容並非連任政綱，着大家視之為經歷4年多磨練的特首肺腑之言；她表示土地開拓、房屋等，「都不是一個5年的光景可以完成」，以至《施政報告》提出的「北部都會區」亦然。曾任林太競選公關的論壇主持戴健文問到，香港下一個5年會否比現在易做，林太回應稱可以很肯定說，下個5年能做得更稱心滿意、更能看到成績。

蔡子強：欲蓋彌彰 只待北京「拍板」

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，林太昨否認致辭內容是連任政綱，是欲蓋彌彰，並認為她在施政報告提出北部都會區，明顯是競選政綱。蔡子強稱特首選舉已開始，林太原可堂而皇之表明爭取連任，除選舉經費外，亦因北京未就人選「拍板」，若有意者公開表明意願，會適得其反，故林太要說得婉轉。

行會成員湯家驊4月接受訪問時稱「希望林鄭可以留低」，他昨接受查詢時說，認為林太昨日只是表達個人想法，他「不適宜講支持邊個做特首」。

稱昔沒膽為港規劃 今「做嘢時候」

林太早前跌倒受傷休假，昨日復工首場活動是出席「灼見名家」論壇。林太主動提及，2016年擔任政務司長的任期尾聲曾出席「灼見名家」的年度論壇，當時以「香港八大願景」為主題，亦表明不是競選特首的政綱，「只是一個服務了香港30多年的公務人員的臨別贈言」。翻查記錄，她當年11月28日作該演說，翌年1月就辭職選特首。

林太昨致辭表示，受傷的小意外對她有啟發，在局面好的時候不能掉以輕心，因風險和暗湧仍然存在。她認為以前沒有膽量、見識或條件，可以給香港規劃未來。她說香港目前有良好的局面和中央的支持，「一國兩制」回到正確的軌道，故不應該只看5年，應看得更長遠，亦是「做嘢的時候」。

引張翔例 續任七八年臻願景

她提到土地開拓、房屋興建，以至建立一個國際科技創新中心，都不是一個5年的光景可完成；舉例說自己非常支持港大校長張翔教授續任，他續任直到7、8年後，因香港現正需要一種比較長遠的願景，並沿着正確軌道落實願景。

施政報告提出的「北部都會區」，林太形容是與規劃署前署長凌嘉勤二人「黑箱作業」做出來，談的是20年，但政府爭取15年完成，若15年能做好北部都會區，她會感到非常安慰；但強調「欲速則不達」，呼籲大家有耐心。

蔡子強分析，林太是為自己辯解提出的事未必短期見成果，例如土地、房屋問題，更利用張翔「過橋」，指出5年時間不夠。他又稱，公道地說，林太的首屆任期內有兩年都是反修例運動的危機處理，全世界大部分地區領導的任期都只有兩屆，一屆任期不足以做到很多事。

明報記者

相關字詞﹕連任 湯家驊 蔡子強 特首選舉2022 林鄭月娥

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