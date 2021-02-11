海關檢160萬粒非法出口管制藥 揭洗錢集團

海關上月28日經風險評估，在一批由香港寄往西班牙空運郵包中，檢獲4萬粒受管制藥物。關員兩日後在寄出郵包的紅磡郵局，發現一名39歲烏茲別克女子先後將6個尼龍袋帶到郵局櫃位，投寄約800件郵件，並用兩張公司銀行卡支付3萬元郵費，關員其後在她投寄的郵件檢獲6萬粒受管制藥物，將她拘捕。

大部分壯陽藥 拘5人

關員同日搜查紅磡工廈單位倉庫，檢獲131萬粒受管制藥物，大部分為壯陽藥，其餘有抗抑鬱藥、前列腺藥等，藥物主要來自印度，在倉庫負責分拆、重新包裝藥物的41歲女子被捕。跟進調查後關員拘捕27歲的租用貨倉女子，相信她受跨國犯罪集團操控，將主要由印度來港的藥物，安排運送、包裝及出口等。海關及後在機場及上環的物流中心再檢獲16萬粒受管制藥物，拘捕一名34歲男子。

經深入調查後，發現被捕烏茲別克女子為一間空殼公司董事，與27歲報稱為紋身師被捕女子曾透過銀行戶口和找換店轉移資金，清洗約2000萬元黑錢。關員其後再拘捕41歲空殼公司男董事。海關相信行動已瓦解一個企圖非法出口受管制藥物及清洗黑錢集團，5被捕男女已獲准保釋候查，不排除有更多人被捕。

印度偷運來港 重新包裝寄出

有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，相信犯罪集團在外地接收世界各地顧客的藥物訂單，將訂單資料傳至香港，從印度偷運所需藥物來港，經拆盒分類及包裝，根據訂單資料郵寄送出。李艷萍稱，檢獲藥物大部分為仿製藥，售價為原廠藥（又稱「專利藥」）五分之一，惟該藥物製造過程、成分沒保證，並無專利保護。