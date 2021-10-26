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產婦羊水栓塞出血亡 專家證人：診斷「嚴重缺失」 醫生零分

【明報專訊】33歲產婦2016年在伊利沙伯醫院分娩後大量出血，並接受子宮切除手術，最終離世，死因為羊水栓塞，家屬質疑院方未能及早斷症。死因研訊昨進入第四日，專家證人鄺沃林（圖）作供指出，院方未能按事主當時徵狀，考慮她可能肺部主動脈栓塞，是「嚴重缺失」，而若再驗出她有瀰漫性血管內凝血，「考第尾嗰個醫學生都會寫得出係羊水栓塞」。鄺亦認為，任何麻醉師若知事主有羊水栓塞及凝血問題，均會反對做全身麻醉手術，形容手術「加速」事主身故。

按徵狀「正常醫生」應能推斷肺主動脈栓塞

事主梁金笑2016年11月28日在伊院誕下38周足月女嬰，兩日後不治，女兒現已5歲。院方報告稱事主血壓驟降、心跳加快、大量出血，診斷為產後大量出血。港大醫學院血液及血液腫瘤科臨牀教授鄺沃林以專家證人身分供稱，產婦產後血量應比常人多，認為事主20分鐘失血800毫升非大出血，不應導致休克、血壓低及心跳異常，稱院方診斷錯誤。他說，事主當時有4個可能病因，正常醫生應能很快以排除法推斷為肺主動脈栓塞，惟醫生在報告沒記錄曾考慮該些病因，是「嚴重缺失」。

院方曾為事主抽血，化驗所因其活化部分凝血活酶時間少於20秒，按指引判斷為樣本活化，需重新抽驗，惟院方在術前沒再抽血。鄺質疑，樣本可能在事主體內活化，即她凝血時間短，亦是瀰漫性血管內凝血的初期病徵，認為醫生憑上述診斷，應能推斷出羊水栓塞，若事件是一場醫科考試，負責醫生應零分。

術前未驗凝血 「不影響治療」說法荒謬

伊院數名婦產科醫生早前供稱，驗血報告對治療影響不大。鄺沃林則認為，事主凝血狀况應是「決定性」的診症指標，院方應安排人手追蹤報告結果，而不論事主凝血時間過快或過慢，均會改變治療方法，亦是術前必須的檢查，直斥不會影響治療的說法「完全荒謬」。

質疑麻醉藥加重負荷 動手術加速死亡

負責醫生另供稱，即使診斷出羊水栓塞，仍會施手術為事主止血。鄺質疑，麻醉藥會加重事主心臟負荷，她在純氧供應下，血氧飽和度仍未達正常水平，加上血壓低、心跳快，不適合做手術，若輔以羊水栓塞診斷，不相信有麻醉師會批准手術；他亦認為，事主在手術開始兩分鐘後心臟停頓，稱手術對她無影響「係自己呃自己」。研訊今續。

【案件編號：CCDI 710/2016】

（死因研訊）

相關字詞﹕伊利沙伯醫院 孕產婦死亡 羊水栓塞 死因研訊

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