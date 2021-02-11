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《大公》指與NED關係密切

【明報專訊】國際特赦組織香港分會一直批評《港區國安法》損害香港人權，包括在頒布前發表《港版國安法下香港恐成警察社會》，批評秘密行事的國安機構威脅人權。《大公報》上月發表題為「支聯會七大劣行」報道時，提及前支聯會副主席鄒幸彤2012至2018年出任「與NED（美國國家民主基金會）關係密切的『國際特赦組織香港分會』執委及公司董事」。

在港39年 助廢死刑揭警過度武力

本報翻查公司查冊顯示，國際特赦組織香港分會現時董事包括孫珏、邵敏儀、黃皓朗、楊政賢、呂衍瑩，當中楊政賢是前民陣召集人。

國際特赦組織網頁顯示，該組織是關注人權的民間組織，1961年成立，至今已發展成擁有逾300萬名成員的全球非政府組織，在155個國家及地區設有辦事處。該組織香港分會於1982年成立。該組織新聞稿稱，過去近40年為保護香港的人權努力不懈，包括在1993年推動香港全面廢除死刑，以至2019年反修例運動期間把警察過度使用武力的證據曝光，另外亦有關注內地人權律師所受壓迫。

伙辦人權新聞獎 記協：將堅持下去

國際特赦組織香港分會亦參與教育及推廣工作。記協昨晚發聲明，對國際特赦組織撤出香港感遺憾，但表示理解其決定，感謝組織過去多年來對香港人權發展的付出和關注。國際特赦組織香港分會自1995年來，與記協及香港外國記者會每年舉辦人權新聞獎。記協稱明白在香港推動人權工作愈見困難，將堅持下去，繼續以傳媒工會的角色，推動人權教育，捍衛新聞自由，並續辦人權新聞獎。

相關字詞﹕港區國安法 人權新聞獎 國際特赦組織香港分會 國際特赦組織

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